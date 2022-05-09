Канада объявила о санкциях против 40 российских физических лиц

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Канада включила в свои санкционные списки ещё 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Под ограничениями также оказались пять организаций, оказывающих «косвенную или прямую поддержку» российским военным, сообщается на сайте правительства Канады.

Документ обнародован по итогам встречи в Киеве премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского. В нём указывается, что в санкционный список Оттавы включены, в частности экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

Также подчёркивается, что меры приняты после обсуждения Трюдо и Зеленским «суровых и продолжительных санкций» против России из-за её спецоперации.

Ранее стало известно, что США вводят новые экспортные ограничения для России, которые касаются поставок промышленной продукции. В том числе это двигатели и бульдозеры. Кроме этого, запрещены поставки изделий из древесины, бойлеров, моторов, вентиляторов и вентиляционного оборудования, многих других товаров. Параллельные ограничения вводят и европейские партнёры США.