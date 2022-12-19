Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Бизнесмен Роман Абрамович

Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда страна решила использовать положение закона, которое позволяет государству проводить конфискацию активов находящихся под санкциями граждан.

Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада арестует и будет добиваться конфискации $26 млн от компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с [положениями канадского закона] об Особых экономических мерах (Россия), — говорится в документе.

В апреле активы Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену.

15 мая стало известно об аресте его дома в Португалии, стоимость которого оценивалась в €10 млн. Позже представитель Абрамовича опроверг эту информацию, отметив, что у него вообще нет никакой недвижимости в Португалии.