https://static.news.ru/photo/fd6ebe1a-6b90-11ea-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

Оттава не исключает возможности введения режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны в рамках мер, которые канадские власти принимают для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в обращении к канадцам, которое транслировали все местные телеканалы.

Сейчас мы рассматриваем все варианты, и ЧС в том числе. Продолжаем следить за ситуацией и будем следовать рекомендациям наших медиков, — сказал глава правительства Канады.

По его словам, режим ЧС в стране будет введён, если станет понятно, что другие меры не работают.

Коронавирус добрался до Канады ещё в январе, когда там был обнаружен первый заразившийся. Сейчас заболевших в стране около тысячи человек, жертвами COVID-19 стали 12 человек, а 13 пациентам удалось вылечиться. Сейчас режим чрезвычайного положения действует на территории шести канадских провинций. Там закрыты все школы и детские сады, а люди стараются не покидать свои дома без необходимости.

Как писал NEWS.ru, ранее британские учёные назвали ещё один симптом коронавируса.