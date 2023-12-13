Канада и Австралия отвернулись от США на голосовании в ООН WP: союзники США изменили свою позицию и проголосовали за резолюцию по Палестине

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Генеральная Ассамблея ООН

Традиционные союзники США в лице Канады, Австралии и Японии отвернулись от Вашингтона и проголосовали за принятие резолюции по Палестине в ООН, сообщает издание The Washington Post. По его данным, США и Израиль «оказались в изоляции» по итогам прошедшего голосования. Отмечается, что резолюция требует немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

[Результаты голосования] показали почти полную изоляцию Соединенных Штатов Америки и отсутствие согласия с американо-израильской точкой зрения, — отмечает профессор Колумбийского университета Рашид Халиди.

По мнению американских аналитиков, Япония, Канада и Австралия изменили свое мнение по данному вопросу из-за возросшего числа жертв среди мирного населения сектора Газа и других палестинских территорий. Кроме того, на их решение могли повлиять общественные протесты в странах Запада. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 153 государства, против высказались всего 10 стран. Еще 23 державы, в том числе Германия, Великобритания и Украина, воздержались от голосования.

Как сообщалось ранее, Генассамблея ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине. Она включала в себя осуждение действий палестинского движения ХАМАС. Поправку поддержали 84 страны, против нее высказались представители 62 государств, еще 25 стран воздержались.