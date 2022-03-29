Канада хочет изменить международные правила расследования авиакатастроф

Власти Канады готовятся выступить с инициативой об изменении международных правил расследования авиационных катастроф. Причиной стала ситуация со сбитым в Иране в 2020 году самолётом «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об это стало известно агентству Reuters.

Как рассказали источники агентства в правительстве Канады, с такой инициативой 29 марта должен выступить министр транспорта страны Омар Алгабра на виртуальном форуме по воздушной безопасности. Действующие международные правила гражданской авиации, по мнению Канады, позволяют Ирану полностью контролировать расследование катастрофы и это не устраивает канадскую сторону. Оттава два года безуспешно пытается добиться от Тегерана компенсаций родственникам погибших, многие из которых были канадскими гражданами.

Трагедия произошла 8 января 2020 года. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли 176 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт. Они предоставили Украине технический отчет о причинах крушения. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот отчёт являлся попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В дальнейшем суд Канады признал произошедшее с Boeing 737-800 преднамеренным террористическим актом.