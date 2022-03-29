Канада хочет изменить международные правила расследования авиакатастроф

Власти Канады готовятся выступить с инициативой об изменении международных правил расследования авиационных катастроф. Причиной стала ситуация со сбитым в Иране в 2020 году самолётом «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об это стало известно агентству Reuters.
Как
Трагедия произошла 8 января 2020 года. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли 176 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.
Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт. Они предоставили Украине технический отчет о причинах крушения. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот отчёт являлся попыткой скрыть истинные причины катастрофы.
В дальнейшем суд Канады признал произошедшее с Boeing 737-800 преднамеренным террористическим актом.