Канада готова вернуть все турбины для «Северного потока» Глава МИД Канады Жоли: Оттава готова вернуть все турбины для «Северного потока»

Фото: IMAGO/Christoph Reichwein/Global Look Press

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны все еще готово отдать пять оставшихся на ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Именно об этом просили власти ФРГ, отметила она в беседе с телеканалом CBC.

Это было решение, которое мы приняли, — пояснила министр.

В Монреале на техническом обслуживании сейчас находятся пять турбин. В июле их было шесть, одну в Берлин отправили ранее.

Тогда же в Оттаве согласились вернуть в ФРГ все агрегаты, несмотря на антироссийские санкции. Siemens Energy объявила об этом 25 июля. В тот же день «Газпром» сообщил о вынужденной остановке газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая». В рабочем состоянии на «Северном потоке» осталась лишь одна турбина.

Ранее стало известно, что ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил: поставки газа по «Северному потоку» могут быть полностью остановлены после проведения техобслуживания с 31 августа по 2 сентября, если в ходе проверки будут обнаружены критические повреждения.

Последняя турбина может выйти из строя из-за окончания срока службы, после чего поставки топлива станут невозможны, пояснил он.