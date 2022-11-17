Канада дополнительно выделит Украине помощь на $25,5 млн

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Канада дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, спальные мешки, термоодеяла, говорится в сообщении пресс-службы канадского Минобороны.

Объявленная помощь дополняет ранее объявленный пакет военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов. О нем 14 ноября заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Канада также продлит миссию по обучению украинских военных в Британии в рамках операции Unifier до конца 2023 года.

В октябре Минобороны Канады согласовало передачу Украине 500 тысяч единиц зимнего снаряжения и одежды. Это куртки, брюки, ботинки, перчатки, поставки которых будут завершены до конца ноября. Контракты на поставку зимнего обмундирования были заключены с 11 канадскими компаниями.

Ранее Швеция сообщила о предоставлении Украине военной помощи на сумму 3 млрд крон ($286,98 млн) и гуманитарной помощи объемом 720 млн крон ($69 млн). В поставки войдут средства ПВО с боекомплектом, из соображений безопасности не раскрывается, какие именно.