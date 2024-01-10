Канада дала гражданство осужденной за фейки россиянке CBS: Канада дала гражданство осужденной за фейки россиянке Карташевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Канада дала гражданство россиянке Марии Карташевой, осужденной в России по статье о фейках об армии, сообщает CBS. Женщина выразила надежду, что ее случай станет прецедентом для антивоенных активистов из России.

Ранее Оттава отказывала Карташевой из-за приговора российского суда. Отмечалось, что по канадским законам гражданство могут не выдать, если претендент осужден за преступление, за которое его могли бы осудить в Канаде. В дело пришлось вмешаться министру иммиграции, беженцев и гражданства страны Марку Миллеру. Он заявил, что Карташевой предложено стать гражданкой Канады.

Канадские правила получения гражданства предназначены для поимки преступников, а не для наказания за политическое инакомыслие, — пояснил министр в Twitter (Х).

Басманный суд Москвы приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам колонии общего режима по статье о распространении фейков о ВС РФ. Суд запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

Поводом для уголовного преследования послужил пост о событиях в Буче, который россиянка выложила в Telegram-канал. Суд вынес женщине приговор заочно, поскольку последние пять лет она живет в Канаде.