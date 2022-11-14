Канада введет новые санкции против России, сообщает ТАСС. Их анонсировал премьер-министр страны Джастин Трюдо, заявив, что в санкционный список Оттавы войдут 23 гражданина РФ.
Канада также вводит дополнительные санкции против россиян, — сказано в заявлении главы канадского правительства. Отмечается, что в санкционный список Оттавы войдут 23 гражданина России, которые связаны с юридической сферой и безопасностью, — говорится в сообщении.
В сообщении Трюдо уточняется, что рестрикции коснутся сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.