Калининградского губернатора перепутали со звездой Болливуда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Алиханов

Пользователи из Индии массово отмечают губернатора Калининградской области Антона Алиханова в своих роликах в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), чтобы повысить просмотры своих публикаций. Оказалось, что секрет популярности главы российского региона среди индийцев заключается в том, что Алиханова путают со звездой Болливуда, актером Саифом Али Ханом, как выяснил Telegram-канал Amber Mash.

Алиханов не ведет аккаунт в запрещенной соцсети с марта 2022 года, но индийские пользователи и по сей день отмечают калининградского губернатора в своих роликах. При этом Алиханова тегают на самых разнообразных видео из Индии без определенного посыла.

Amber Mash пообщался с одним из отметивших губернатора пользователей, который рассказал, что на самом деле хотел тегнуть болливудского актера Саифа Али Хана.

Ранее экс-президента США Барака Обаму перепутали с террористом Усамой бен Ладеном. Участник популярной в США телеигры по ошибке назвал имя главаря исламистской группировки, отвечая на вопрос «Люди с фамилией Обама».