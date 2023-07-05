Калининградские моряки погибли во время десятибалльного шторма в ЮАР Amber Mash: несколько моряков из Калининграда погибли во время десятибалльного шторма в ЮАР

Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Telegram-канал Amber Mash сообщил, что несколько моряков из Калининграда погибли и один попал в реанимацию в результате десятибалльного шторма в ЮАР. По данным канала, моряки вышли в рейс в марте 2023 года.

Рафаэлю Аббасову было 52 года, он отдал морю полжизни. В марте ушел в рейс боцманом — на судно компании «Искейп Маринес» устроился через «Ачеон Шиппинг-Запад». Русский экипаж, флаг Багамских островов — полный штиль. Но 1 июля директор фирмы Александр Гейко сообщил родственникам, что мужчина погиб. С ним — матрос Максим, их коллега Неймат — в реанимации, — говорится в сообщении.

Ранее два моряка из России погибли в порту болгарской Варны. Инцидент произошел из-за аварии на борту землечерпательного судна «Милфорд», которое ходило под флагом Белиза. Авария произошла, когда судно следовало из Бургаса в Констанцу. На борту находились 14 членов экипажа, все являются россиянами, отметил глава морской администрации.