Какую новую тактику ВС РФ применяют в зоне СВО: зачем это нужно

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Вооруженные силы России стали использовать в зоне СВО новую тактику, поджигая минные поля, сообщает The New York Times. Что известно об этом?

Солдаты ВСУ рассказали, что позиции ВС РФ укреплены минными полями и траншеями, в связи с чем украинцы вынуждены сражаться за каждый дом.

«Продолжающаяся месяцами кампания по прорыву сильно укрепленных российских линий проводится на многих территориях и во многих формах боевых действий, с артиллерийскими дуэлями и ударами беспилотников по всей ширине фронта. Но движущей силой этих усилий являются сотни небольших штурмовых групп, часто всего от восьми до десяти солдат, каждой из которых поручено атаковать одну траншею, полосу деревьев или дом», — пояснил солдат морской пехоты ВСУ по имени Андрей.

Что известно о новой тактике российских военных в зоне СВО

По словам морских пехотинцев ВСУ, россияне нашли новый способ, как сделать минные поля еще более тяжелыми для разминирования.

«Русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов», — рассказал американскому изданию один из пехотинцев.

Украинские солдаты подчеркнули, что ВС РФ держат под постоянным контролем дронов основные трассы в зоне боевых столкновений, а часть дорог укрепили бетонными дотами.

Ветеран морской пехоты по имени Денис объяснил, что в настоящее время у российской армии намного больше артиллерии, танков, ракет и людей, что мешает ВСУ продолжить контрнаступление.

Меняет ли тактику украинская армия

Командование ВСУ сменило стратегию контрнаступления, отправив большое количество военных и техники в сторону населенных пунктов Орехов и Токмак Запорожской области, заявил военный эксперт, директор музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его мнению, если украинской армии удастся взять под контроль эти поселения, они могут пойти в сторону Мелитополя и Бердянска.

«То, что она (стратегия. — NEWS.ru) поменялась, это уже заметно на действиях украинской армии. Основные силы сейчас брошены в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск. Туда переброшены и резервы, в частности 82-я десантная штурмовая бригада и другие силы. Попытки продвижения украинских войск просматриваются достаточно хорошо», — рассказал полковник.

Министр обороны Украины Алексей Резников 26 августа заявил, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, Киев знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

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