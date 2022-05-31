Какой милый говорок: в мире озаботились спасением диалектов Глобализация уничтожает региональные особенности речи, а ученые их спасают, потому что говоры не менее важны, чем лукошки и костюмы

Фото Joerg Carstensen /dpa/Global Look Press

Как будет по-немецки «заноза»? А по-английски — «объедки»? У самих немцев и англичан найдутся десятки вариантов ответов — в зависимости от конкретных регионов, где живут люди. Диалекты в Европе все еще живы, но различия в говорах потихоньку стираются. Чтобы спасти их от вымирания под натиском цифровизации, глобализации, переселения народов и всяческих катаклизмов, сразу несколько стран, не сговариваясь, запустили интерактивные карты диалектов. Все желающие могут поучаствовать в эксперименте и внести свой вклад в филологическую науку. Почему это важно не только для ученых и как обстоят дела в России с сохранением диалектов великого и могучего, выяснял NEWS.ru.

Элиза Дулитл жива

Как пишет The Guardian, университет Лидса (Западный Йоркшир) решил оцифровать и выложить в открытый доступ базу данных об английских диалектах под названием The Great Big Dialect Hunt. Это результаты полевых исследований британских ученых, которые еще в 1950-60-е годы объездили вдоль и поперек весь остров, записывая разговоры с жителями самых уединенных деревушек. Собеседниками филологов, посетивших около 300 населенных пунктов в сельской местности, были в основном люди старше 65 лет.

Миссия университета — перенести аутентичные фразы и выражения середины прошлого столетия в 21 век и сохранить живой английский язык для будущих поколений, — рассказала куратор проекта Фиона Дуглас.

Просторечные словечки были предметом насмешек великосветского британского общества во времена Бернарда Шоу, увековечившего в пьесе «Пигмалион» образ цветочницы Элизы Дулитл с ее диалектом кокни с лондонских окраин. Сегодня такие диалекты превратились в национальное сокровище. Кто бы мог подумать, что до сих пор в языке Шекспира насчитывается около полусотни вариаций для «объедков» («scraps», «craps», «cratchings», «scratch», «scratchings» и тд.), то бишь обрезков, что остаются после жарки картофеля по фритюре и подаются как отдельный гарнир. Как видно, кулинарные традиции англичан, привыкших употреблять в пищу весьма сомнительные деликатесы, описанные еще в романах Джейн Остин, по-прежнему живы. Язык подсказывает нам, что восприятие пространства и времени в разных уголках Британии весьма индивидуально. Недаром в каждом графстве — от Йоркшира до Сомерсета и от Чешира до Нортгемптоншира — в ходу свой жаргон для понятий «слоняться», или «зависать» («whanging», «haining», «pegging», «pelting»).

Британские ученые не ограничились публикацией научных фондов и запустили интерактивную аудиокарту диалектов Англии, которая позволяет слышать не только ожившие голоса прошлого, но и настоящего.

Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в нашем исследовании и обогатить наш архив своей речью, — говорит Дуглас. — И неважно, где вы живете и считаете ли вы себя носителем какого-либо диалекта или нет. Нам интересно знать, как люди говорят сейчас, потому что диалекты — это не застывшие в витринах музейные экспонаты. Еще в 18 веке предсказывали отмирание диалектов, но они по-прежнему живут и развиваются. Диалекты дают чувство почвы. В нашем мире глобализации и цифровизации это особенно важно.

Важность этой затеи осознает и правительство Британии — недаром из общенационального фонда на проект выделили £530 500 (более €630 тыс).

Экватор белых сосисок

От англичан не отстают носители языка Шиллера и Гете. Как пишет австрийская газета Der Standard, команда Зальцбургского университета приступила к подготовке обновленного «Атласа немецкого языка повседневности», призванного обобщить наработки по диалектам всей германоязычной ойкумены за последние двадцать лет. Эти диалекты, а также субдиалекты и наречия порой расскажут о культурных границах и политических раскладах в регионах больше, чем статьи из газет. Спор о том, как по-немецки будет «заноза» — «Splitter», «Schiefer», «Spressel» или «Speil», — не менее принципиален, чем извечная война между сектами свидетелей бордюра и поребрика.

Один из водоразделов внутри германского языкового пространства называют «экватором белых сосисок» — по ареалу распространения знаменитых деликатесов из Баварии, которая, как известно, противопоставляет себя остальной Германии. «Сосисочный экватор» проходит примерно по Дунаю и Майну. Австрийцы в шутку говорят, что за ним обитают «пифке» — прозвище для неотесанных пруссаков, не доросших до изысканной высокогерманской культуры. Над их говором баварцы и австрийцы тоже посмеиваются. «Пифке» считаются носителями берлинского, бранденбургского и вестфальского диалектов.

Эта знаковая граница, которая отделяет юг немецкого языкового пространства от севера, найдет отражение в «Атласе». Он также покажет языковые различия между городом и деревней, влияние на диалекты таких процессов, как старение населения и миграция, — пишет Der Standard.

В немецких диалектах, и впрямь, черт ногу сломит. Швабский, саксонский, гессенский, кельнский... Области перетекания одного в другой — зыбки и таинственны. К примеру, на севере Германии говорят на совокупности диалектов, которые составляют нижненемецкий язык (Plattdeutsch). В вольном ганзейском городе Гамбург нижненемецкий язык признан в качестве официального наряду с литературным немецким. Парадокс в том, что в бытовом общении (когда не надо переходить на общую языковую норму) местных немцев, скорее, поймут соседи-датчане, нежели их же соотечественники в южных землях Германии.

В то же время многие региональные диалекты исчезают. Локальные языковые привычки растворяются во всеобщем водовороте. Урбанизация играет важную роль в изменении языка, — признает один из составителей «Атласа» Штефан Эльшпас. — Конечно же, школьные стандарты и средства массовой информации тоже влияют на универсализацию повседневного языка.

В отличие от британских коллег, австрийцы не получают столь щедрого финансирования из бюджета. Зато на свои исследования они успешно собирают деньги на краудфандинговых платформах. Немецкая предприимчивость побеждает.

С Масквы, с пасада, с аващнова ряда

А что же у нас? NEWS.ru позвонил в Институт русского языка имени В.В.Виноградова РАН. На его базе создана Московская диалектологическая школа. Много десятилетий она работала над уникальным проектом — составлением региональных атласов русских говоров и сводного Диалектологического атласа русского языка.

zi.travel

Инициатива британцев очень интересная, у них правильный подход к созданию интерактивной карты диалектов английского языка. На самом деле эта идея носится в воздухе. Еще до пандемии к нам приезжали болгарские коллеги, у них тоже был подобный проект, — поделилась с NEWS.ru кандидат филологических наук, заведующая отделом диалектологии и лингвистической географии Института русского языка Ольга Кармакова. — В нашем Институте давно созрел план сделать интерактивную карту диалектов, чтобы любой, кому это интересно (а не только ученые), мог бы выбрать какую-то географическую точку и прослушать запись диалектной речи с пояснениями. Но любая идея требует вложений. Мы каждый год ездим в экспедиции и ведем записи диалектной речи. Однако в последнее время на них не выделяется никакого финансирования, мы не получаем грантов. Все держится на чистом энтузиазме.

По словам собеседницы NEWS.ru, из-за пандемии полевые исследования были временно свернуты. А в этом году ее коллеги собираются в Новгородскую, Псковскую области — наверстывать упущенное.

Сегодня у людей высока потребность в осмыслении своих корней. Многие интересуются, как говорили их бабушки и дедушки. Энтузиасты создают словари региональных говоров, своих деревень. Если бы живая речь зазвучала виртуально, было бы здорово! — признает Ольга Кармакова.

В Институте русского языка напоминают: еще в 1920-30-е годы в СССР предсказывали, что различия в говорах быстро нивелируются, и останется один литературный язык. Но вавилонского смешения диалектов так и не случилось.

«Говоры остаются. Но если раньше мы говорили о традиционном говоре, то сегодня о региолекте — регионально окрашенном варианте литературного языка. Даже в Тверской области можно встретить старые, архаичные явления. К примеру — цоканье (произношение „Ц“ на месте „Ч“), хотя оно больше свойственно для отдельных слов, пословиц. Там, где сохраняется традиционный уклад, остаются и говоры — даже у молодых людей. Конечно, они ходят в школу, сдают ЕГЭ. Но стоит где-либо включить местное радио, как отчетливо слышишь фонетические черты, характерные для конкретной местности», — объясняет филолог.

Пользуясь случаем, NEWS.ru не мог не поинтересоваться, действительно ли существует пресловутый «московский говор». Оказывается — да! Вспомним поговорку: «С Москвы, с посада, с овощного ряда» — ее принято произносить с нарочито московским «аканьем». «Со стороны говорят, что действительно бросается в уши нарочитое „А“. Допустим, когда человек приезжает из Сибири, то отчетливо слышит московский говор. Хотя сейчас, когда в Москве живут люди из самых разных мест, эта особенность не так заметна», — подтвердила Ольга Кармакова.