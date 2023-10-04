Какое иранское оружие США передадут Украине, как оно у них оказалось

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global look Press

Соединенные Штаты Америки передадут Украине крупную партию иранского вооружения, которая была перехвачена на пути в Йемен 15 января 2023 года, сообщает CNN. О чем идет речь?

Что известно о захвате судна с оружием в Оманском заливе

15 января текущего года американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского происхождения.

В феврале стало известно, что речь идет об изъятии 3000 штурмовых винтовок, 578 000 патронов и 23 противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

В Центральном командовании Министерства обороны Соединенных Штатов Америки заявляли, что сотрудники ведомства предоставляли «ценную и своевременную информацию международным силам», осуществляющим перехват, и помогали координировать усилия по поддержке военных сил США.

Также там отметили, что это изъятие было «одним из четырех крупных перехватов незаконных грузов за последние два месяца», что помогло предотвратить передачу в Йемен более 5000 единиц оружия и 1,6 млн патронов.

Кто выступает против передачи ВСУ конфискованного оружия

Американское командование планирует на этой неделе объявить, что конфискованное иранское оружие будет передано Киеву в ближайшее время. При этом в ООН призывают Вашингтон уничтожить или отправить на его на склады.

Президент США Джо Байден уже несколько месяцев пытается отправить винтовки, патроны и противотанковые ракеты Вооруженным силам Украины.

«Администрация Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как законно отправить оружие, которое хранится на объектах Центрального командования США на Ближнем Востоке по всему Ближнему Востоку, украинцам», — говорится в публикации CNN.

По информации телеканала CNN, Министерство юстиции и представители Министерства обороны США работают вместе, чтобы найти законный путь для отправки оружия на Украину, и один из способов — через органы гражданской конфискации оружия Америки.

Почему Вашингтон хочет отправить Украине конфискованное оружие

26 сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у США остались средства для военных поставок Киеву на несколько недель.

«У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», — сказал он.

Также Кирби обратил внимание, что ВСУ необходимо и дальше поставлять вооружение, особенно в зимние месяцы, когда маневрирование и действия вооруженных сил становятся более сложными.

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