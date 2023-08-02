Каким было «осетровое» суперлуние: фото из Москвы, Нью-Йорка и Парижа

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Суперлуние в Мекленбурге-Передней Померании, Германия

В ночь на 2 августа прошел пик суперлуния — астрономического явления, когда полная Луна приближается к Земле на минимальное расстояние. Естественный спутник планеты попал в объективы камер по всему миру, где погода позволила наблюдать событие.

Суперлуние 1-2 августа назвали «осетровым» — имя придумали американские индейцы, которые в августе ловят осетров в Великих озерах.

Следующее суперлуние произойдет 31 августа, рассказала NEWS.ru главный сотрудник московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Оно будет самым крупным в 2023 году.

Снимки суперлуния в Москве, Нью-Йорке, Париже, Берлине, а также в Хорватии и Греции — в фотогалерее NEWS.ru