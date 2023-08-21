Каких сюрпризов ждать от саммита БРИКС в ЮАР Завтра в ЮАР открывается один из самых обсуждаемых саммитов 2023 года

Фото: 15th BRICS SUMMIT/Public domain/flickr.com

22 августа саммит БРИКС, вокруг которого в течение нескольких месяцев было сломано столько копий, начнет свою работу. Изначально вокруг встречи лидеров пяти развивающихся стран клубилась масса слухов и прогнозов, которые постоянно возникали и автоматически опровергались, так что многим поневоле верилось в конспирологические версии. И наблюдателей в ЮАР, видимо, ждет немало сюрпризов.

БРИКС на серьезном перепутье

Пока за раскрученной аббревиатурой нет ни политического союза, ни скоординированной экономической политики. На данном этапе БРИКС представляет собой, скорее, платформу для обсуждения актуальных мировых вопросов. Причем каждая из стран «пятерки» стремится использовать такую системную форму общения для укрепления собственного престижа в мире и расширения зоны своего политического маневра. А потому и взаимная солидарность имеет видимые границы. Характерный пример — нерешительность властей ЮАР, не рискнувших проигнорировать явно надуманный ордер МУС, дабы не ссориться с коллективным Западом. Заодно созданный в рамках этой платформы «Новый банк развития» заморозил финансирование российских проектов.

Правда, участники БРИКС как минимум занимают нейтральную позицию в отношении украинского конфликта. Но дальше общей солидарности и попыток играть собственную роль посредников-миротворцев наши партнеры не идут. Притом что явно на нынешних трехдневных заседаниях будет преобладать набирающая глобальную популярность тема ликвидации остатков неоколониализма, отказа от неравноправных отношений и утверждения реального полицентризма.

И в этой связи весьма показательна была бы реакция президентов в случае, если в эти же дни состоится интервенция в Нигер ради реставрации прозападной марионетки.

Индия как слабое звено

Пожалуй, сама большая интрига на этапе подготовки этого саммита была связана с позицией Нью-Дели. Особенно на фоне визита индийского премьера Моди за океан, удостоившегося там роскошного приема, и заключения Индией с Соединенными Штатами ряда объемных соглашений в сфере военного сотрудничества. Понятно, что американцы стремятся играть на индийско-китайских противоречиях с целью и Китай изолировать в Юго-Восточной Азии, и превратить Моди в инструмент торможения возможных далеко идущих коллективных решений БРИКС.

В частности, аналитики широко обсуждали информационные вбросы о том, что индусы якобы настроены против создания общей валюты для внутренних расчетов в «пятерке», а премьер Моди может вообще не прилететь в ЮАР. Видимо, индийских экономистов пока не устраивает запланированная доля рупии в общей корзине валют БРИКС как основы для создания внутренней валюты с опорой на золото. Но рупия остается пока слабо конвертируемой денежной единицей, с чем, например, столкнулись и наши предприниматели, уже накопившие немалые ее запасы.

Но Моди в ЮАР летит, его страна заключает масштабные, оцениваемые во многие миллиарды баксов соглашения с Россией на поставки сырой нефти, дизельного топлива, а теперь и пшеницы. А вопрос создания своей внешнеторговой расчетной единицы займет, видимо, не один год и станет предметом непростых переговоров.

Как и зачем расширять БРИКС

Уже накануне заседаний в Южной Африке стало известно, что чуть ли не 40 стран хотят присоединиться к БРИКС. Причем 23 уже даже официально оформили свою заявку на вступление. Решение о приеме новых членов должно приниматься на основе консенсуса «пятерки». И тут, судя по всему, нет единодушия. Сомнения на этот счет высказывали и Индия, и Бразилия. И у каждой из стран есть свои особенности взгляда на расширенную организацию.

Фото: 15th BRICS SUMMIT/Public domain/flickr.com Сергей Лавров и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Бразилия явно опасается того, что она как бы растворится в расширенном составе БРИКС, ее голос станет тише. В Нью-Дели же явно опасаются того, что массовый прием новых членов сыграет на руку Китаю, который займет в БРИКС лидирующие позиции. Поскольку многие жаждущие приобщиться к новому сообществу ориентируются на инвестиции Поднебесной и на развитие торговли с Китаем. И позиция индусов, видимо такова, что есть китайский проект «Один пояс, один путь». В октябре его участники соберутся в Пекине. А потому не надо путать разные контакты и пути развития.

Между тем разговоры шли о возможности первоначального присоединения к БРИКС Египта, Индонезии, Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ. То есть государств знаковых, вполне кредитоспособных, заинтересованных прежде всего в политическом сотрудничестве. Во всяком случае, процесс обсуждения и приема позволит понять многие нюансы взаимоотношений внутри «платформы».

Новая ООН или Движение неприсоединения

Между тем БРИКС должна развиваться, вырабатывая собственные единые принципы и процедуры сотрудничества. Риск, однако, заключается в том, что ряд стран может использовать свое членство в расширенной организации развивающихся стран для того, чтобы получить дополнительные очки в торговле с Западом. Об этом говорят открыто, а потому возможное расширение должно сопровождаться одобрением общих установочных документов. И потенциальные новые члены сообщества должны были бы их принять в качестве условия вхождения. А это трудный путь, но который все равно придется пройти. Если БРИКС надеется стать реальным центром глобального влияния.