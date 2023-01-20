«Какие же дураки»: журналист TAC о планах США помочь Киеву напасть на Крым Обозреватель TAC Дреер: идея Белого дома о захвате Крыма ВСУ — подлинное безумие

Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.

Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие! — написал Дреер.

По его словам, Киев сможет осуществить свои планы только при прямой поддержке США, что станет «сокрушительной провокацией» в отношении Москвы.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала возможные удары вооруженных сил Украины по Крыму. Она отметила, что Киев имеет на это полное право. Сингх также добавила, что такой сценарий пошлет России огромное сообщение.