Какие страны Китай отказался звать на форум «Пояс и путь», будет ли Россия

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Китай отказался звать на форум «Пояс и путь» глав нескольких западных стран, передает китайское издание Global Times со ссылкой на неназванный источник. Почему это произошло и будет ли на мероприятии Россия?

По информации журналистов, подавляющее большинство приглашений на форум получили лидеры развивающихся стран. Однако главы ряда развитых государств «не будут включены».

«Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума», — объяснил источник.

Ранее западные СМИ писали, что европейские лидеры не хотят посещать форум. Global Times отметил, что это не соответствует действительности.

Получила ли Россия приглашение на мероприятие

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков 25 июля 2023 года заявил, что Владимир Путин получил приглашение на форум, который состоится в октябре.

«Мы получили приглашение и мы намерены поехать в Китай, когда будет проведен форум», — пояснил он.

Президент Сербии Александр Вучич 11 августа в эфире Happy TV сообщил, что ожидает приезда своего российского коллеги Владимира Путина на саммит.

«В октябре у меня будет большой визит. Что там будет еще — большой вопрос, так как ожидается приезд президента Путина и так далее», — отметил он.

Кроме этого, Александр Вучич обратил внимание, что «российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал». По его словам, Москва хорошо подготовилась к ограничительным мерам.

Какие страны могут отказаться от приглашения Китая

В конце июля журналисты издания The Wall Street Journal написали, что некоторые европейские лидеры не спешат принимать приглашение. Речь шла о канцлере ФРГ Олафе Шольце, президенте Франции Эммануэле Макроне и премьере Италии Джорджии Мелони. Не направит своих представителей и Чехия. Греция уже предупредила китайских коллег, что ее премьер-министр не посетит КНР.

По информации источника, власти Китая надеялись, что Европа примет участие в совместном развитии глобальных торговых и транспортных коридоров, однако европейские лидеры делают шаг назад, разделяя опасения Вашингтона по поводу усиления своей экономической зависимости от Пекина, поясняет издание.

Что известно о форуме «Пояс и путь» и зачем он нужен

Данный форум является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

«Двери [саммита] открыты для всех наций, регионов, учреждений, деловых кругов и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», — написали журналисты Global Times.

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