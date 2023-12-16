Какие российские вертолеты Аргентина отдаст Украине: зачем, при чем тут США Noticias Urbanas: Аргентина отдаст Украине два неисправных российских вертолета

Фото: МО РФ

Новые власти Аргентины намерены передать Украине два купленных у России транспортных вертолета Ми-171Е. Зачем это нужно Буэнос-Айресу и какую роль здесь играет Вашингтон?

Зачем Аргентине передавать Украине российские вертолеты

Речь идет о воздушных судах, которые Аргентина купила у России в 2011 году для снабжения полярных станций в Антарктиде и выполнения поисково-спасательных работ, сообщает портал Noticias Urbanas. По данным СМИ, тема передачи этих вертолетов обсуждалась в ходе поездки президента Украины Владимира Зеленского в Буэнос-Айрес для участия в церемонии инаугурации главы южноамериканской страны Хавьера Милея 10 декабря.

«ВВС Аргентины объявили, что пожертвуют два российских вертолета Mи-171E Украине», — отмечается в соответствующей публикации.

В каком состоянии вертолеты

Как пишет Noticias Urbanas, два российских Ми-171Е, которые Буэнос-Айрес намеревается передать Киеву, находятся в неисправном состоянии.

«Два вертолета, принадлежащие 3-й эскадрилье 7-й вертолетной группы 7-й авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, вышли из строя», — подчеркивает интернет-издание.

В настоящее время эти вертолеты ВВС Аргентины не используют для полетов. Машины нуждаются в ремонте, добавляет Noticias Urbanas.

При чем тут США

Как пишет портал, Соединенные Штаты ранее предлагали Аргентине пожертвовать вертолеты Ми-171Е украинской армии, однако предыдущее правительство южноамериканской страны отклонило эту инициативу.

Сейчас Буэнос-Айрес обсуждает с Вашингтоном возможность учета этих вертолетов в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16.

«С тех пор Соединенные Штаты предложили Аргентине пожертвовать вертолеты для поддержки военных действий Украины, но уходящее правительство Аргентины выступило против этого. Сейчас ведутся переговоры о пожертвовании, которое должно быть сделано в ближайшие дни, и, как заявили Соединенные Штаты, стоимость вертолетов может быть рассчитана в качестве первых платежей за покупку F-16 Fighting Falcon. Кроме того, это будет воспринято как небольшой, но важный жест поддержки Украины», — подчеркивается в материале Noticias Urbanas.

Фото: МО РФ

Будет ли Аргентина помогать Украине

По данным Noticias Urbanas, передача вертолетов Ми-171Е — это «пожертвование», которое «преподносится как жест поддержки Аргентиной Украины» в условиях боевых действий против России.

«Акция выводит Аргентину из ее нейтральной позиции в отношении войны в Восточной Европе в сложном международном контексте. Ми-171Е, оснащенные дополнительными топливными баками, метеорологическим радаром, аварийными поплавками и грузовым краном для дальних операций в Антарктиде, представляют собой значительный вклад в возможности украинских ВВС», — пишет издание.

Как новый президент Аргентины Милей относится к Украине

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква 12 декабря сообщил, что Аргентина проведет саммит по Украине в начале 2024 года. Предстоящее мероприятие Зеленский и Милей обсудили во время своей встречи в Буэнос-Айресе 10 декабря.

«У нас был содержательный разговор. Мы обсуждали многие вещи: от украинской формулы мира до двустороннего сотрудничества», — заявил Жовква.

Предложение организовать саммит выдвинул сам избранный президент Аргентины 22 ноября, через несколько дней после победы на выборах. Согласно его плану, принять участие в нем должны лидеры Латинской Америки. Зеленский поблагодарил Милея за поддержку.

«Просто явная поддержка Украины. Это хорошо отмечают и ценят украинцы», — говорил президент Украины.

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