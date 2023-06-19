Какие «морковки» Блинкен заготовил для Китая и Индии, чтобы отвадить от РФ 21 июня премьер-министр Индии отправится в США

Фото: Leah Millis/AP/TASS

Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа налево) во время встречи

Не успел госсекретарь США Энтони Блинкен завершить свой визит в Пекин, став первым высокопоставленным штатовским функционером, посетившим Поднебесную с 2018 года, как 21 июня за океан отправляется индийский премьер Моди. Совпадение? Не думаю. Американцы явно стремятся сблизиться со странами, сохраняющими в отношении России благожелательный нейтралитет. У них свой контрповорот на Восток.

Опять стратегия «разделяй и властвуй»

Как мы помним, Блинкену пришлось отложить свой визит в Китай после сбитого над США китайского шара. Так роза ветров вмешалась в большую политику. Затем были неудачные попытки американского министра обороны созвониться с китайским коллегой, которого сами Штаты поместили под свои персональные санкции.

Наконец, Блинкен все-таки долетел до Пекина, манипулируя кнутом и пряником. Кнут — постоянные волны вооружения Тайваня, которые в китайских верхах воспринимаются как грубейшее нарушение суверенитета страны. А пряник — отказ от рестрикций в сфере торговли, обмена технологиями и инвестициями. Правда, с последними санкциями в сфере передовых технологий вышла у американцев некоторая промашка. Поскольку расчет модели переноса предприятий по производству полупроводников с Тайваня в США показал, что это привело бы к серьезному удорожанию производства и ударило бы опять-таки по американской экономике.

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А вот обсуждение торговых перспектив для китайской ориентированной на экспорт экономики — всегда важно. Понятно, что у Блинкена были заготовлены некоторые «морковки» с целью отдалить Пекин от Москвы. И таким образом, по подсчетам Белого дома, облегчить положение Украины. Но вопрос Тайваня всегда был и остается непреодолимым препятствием в американо-китайских двусторонних отношениях. Притом что обе стороны не готовы к прямой вооруженной конфронтации.

Критерием успеха вояжа Блинкена могла бы стать предварительная договоренность о прямой встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. Кровь из носу Байдену нужен предвыборный успех. Особенно на фоне неблестящего украинского «контрнаступа».

Фото: Wang Ye/XinHua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине

Напугают ли Моди Китаем

В отношении индийского лидера Нарендры Моди будет применен другой сценарий. Причем он вполне может носить и откровенно антикитайский характер. Особенно если визит Блинкена не привел ни к какому прорыву. Да, у Индии старые противоречия с соседним Китаем на Тибете. Причем обе державы ядерные. Видимо, не случайно в начале июня в Нью-Дели появился министр обороны США Ллойд Остин, которого принимали с почетным караулом и прочими знаками внимания.

Как утверждали разные источники, были достигнуты предварительные соглашения в сфере военного сотрудничества, включая и совместное производство вооружений. И в ходе визита Моди эти соглашения будут торжественно подписаны. Индия давно стремилась к диверсификации своих вооружений, которые еще недавно на 70% были российского и даже еще советского производства.

В последнее время Вашингтон вообще усиленно заигрывает с Дели, стремясь ослабить традиционные российско-индийские связи, а заодно втянуть индийцев в антикитайские блоковые комбинации. Из этой же серии предложение Байдена расширить за счет Индии число членов Совбеза ООН с правом вето. И разрекламированные планы переноса туда техникоемких производств из того же Китая. Вот только у индусов нет китайской культуры посадок риса, которая так облегчила переход на тонкое электронное производство.