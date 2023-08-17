Какие мировые лидеры признают Крым и ЛДНР частью России

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзорным вариант возврата Крыма в состав Украины, так как полуостров до 1954 года был российским, а население считает себя русскими. Кто из мировых лидеров и политиков относит этот регион к РФ?

Саркози также заявил о «необходимости проведения очередных голосований на новых территориях России». По его словам, это позволит «в окончательной и прозрачной манере закрыть вопрос о возвращении этих территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта».

Какие страны считают Крым российской территорией

В марте 2014 года посол Никарагуа в России Луис Молина Куадра заявил, что его страна «безоговорочно признает» референдум в Крыму и вхождение региона в состав РФ.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире одной из радиопрограмм поддержал Москву, а также обвинил в применении двойных стандартов государства, которые выступают против голосования на полуострове.

«Получается, что разделить Сербию десять лет назад и отнять от нее Косово при помощи референдума законно с точки зрения международного права. Получается, что пытаться отобрать Фолклендские острова, которые находятся здесь, в Южной Америке, у Аргентины при помощи референдума, абсолютно непорядочного и незаконного, с точки зрения Европы и США честно. Но если жители Крыма проводят референдум, чтобы обеспечить себе мирное будущее, то это не соответствует законам. Это двойные стандарты международной политики», — высказался он.

В 2014 году президент Афганистана Хамид Карзая заявил, что Крым является частью России.

«Мы уважаем решение крымского народа, которое он принял на недавнем референдуме, признав Крым как часть Российской Федерации», — сказал он.

С решением жителей полуострова в 2014 году согласились в Сирии, на Кубе и в Северной Корее. Посол Судана в 2018 году отметил, что референдум соответствует международному праву.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре 2021 года заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — подчеркнул он.

Кто из западных политиков посещал Крым

В марте 2015 года на полуостров приехал экс-премьер-министр Японии Юкио Хатояма, который проигнорировал требования МИД страны отказаться от поездки. В сентябре того же года бывший премьер Италии Сильвио Берлускони встретился с президентом России Владимиром Путиным на территории Крыма.

Также полуостров посещали: в 2015 году группа депутатов Национального собрания Франции во главе с сопредседателем ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани; в октябре 2016 года 18 парламентариев и бизнесменов из пяти регионов Италии; в 2017 году иностранная делегация, в состав которой вошли депутаты Европарламента, политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки.

Какие государства признали новые территории России после начала СВО

Президент Сирии Башар Асад в марте 2023 года подтвердил, что признает новые границы России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

В феврале 2022 года глава Никарагуа Даниэль Ортега отметил: решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, открывает возможность для того, чтобы ситуация на Украине не имела более серьезных последствий. Он пояснил, что Киев используют, чтобы провоцировать Кремль.

В Белоруссии заявили, что относятся к решению России признать ЛДНР «с уважением и пониманием».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что полностью поддерживает Москву в вопросе защиты Донбасса.

«Венесуэла заявляет о полной поддержке президента Владимира Путина в деле защиты мира в России, в мужественной защите своего народа и своей Родины», — подчеркнул он.

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