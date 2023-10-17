Какие города и страны соединит «Один пояс — один путь»: карта маршрута В Китае начинается форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь»

Фото: Евгений Потехин/news.ru

Очередной — уже третий — форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь» (ОПОП) пройдет в Китае 17–18 октября. В нынешнем году этой инициативе исполняется 10 лет. На форуме Россию представляет президент Владимир Путин. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что встреча Путина с китайским лидером Си Цзиньпином 17 октября станет важным вкладом в проведение форума «Один пояс — один путь». По словам министра, переговоры важны для стратегического взаимодействия двух государств.

С 2013 по 2022 год совокупная стоимость импорта и экспорта между КНР и странами ОПОП достигла $19,1 трлн — при среднегодовых темпах роста 6,4%. Совокупный двусторонний объем инвестиций между Китаем и другими странами ОПОП достиг $380 млрд, в том числе это $240 млрд из Китая.

Маршрут Китай — Европа соединяет 112 городов КНР и 36 государств, а если точно — он проходит через более чем 100 городов в 11 азиатских странах и регионах и достигает более 200 городов в 25 европейских странах и регионах.

Благодаря прямым поездам Китай — Европа такие города, как Лодзь в Польше, превратились в развитые логистические центры. Более 100 китайских компаний, работающих в областях логистики и электронной коммерции, обосновались в Дуйсбурге в Германии. Китай сегодня — основной торговый партнер более чем 110 стран — участниц инициативы «Один пояс — один путь». В рамках инициативы подписано 14 соглашений о свободной торговле с 20 странами.