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Как живут беженцы из Донбасса: фото
Мир

Как живут беженцы из Донбасса: фото

13:36, 26 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Из-за угрозы боевых действий через границу России перешли уже более 120 тысяч жителей Донбасса. Большую часть прибывших составляют дети. Пункты временного размещения были развёрнуты в 15 регионах России. NEWS.ru показывает, как живут люди в одном из таких пунктов, расположенном в здании спортивной школы в Ростове. 

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

Пункт временного размещения беженцев в Ростове

Артём Соболев/NEWS.ru

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