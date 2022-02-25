Как живут беженцы из Донбасса: фото

Из-за угрозы боевых действий через границу России перешли уже более 120 тысяч жителей Донбасса. Большую часть прибывших составляют дети. Пункты временного размещения были развёрнуты в 15 регионах России. NEWS.ru показывает, как живут люди в одном из таких пунктов, расположенном в здании спортивной школы в Ростове.