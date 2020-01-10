Украинское руководство получило от американских дипломатов важные данные, касающиеся крушения Boeing 737 под Тегераном. Об этом 10 января заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Кроме того, президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Несмотря на то, что в Киеве рассматривают несколько версий причин катастрофы, включая попадание в лайнер иранской ракеты, украинские власти не спешат с выводами и стараются не обострять отношения с Тегераном.

После того, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины допустил, что Boeing 737 мог быть сбит иранской ракетой, западные державы начали активно продвигать эту версию в качестве основной. Американские СМИ, в частности, со ссылкой на собственные источники в разведке сообщили, что спутник США зафиксировал тепловые следы — предположительно, ракетные, — вблизи лайнера незадолго до катастрофы. Позднее о том, что за крушением самолёта, вероятно, стоит Иран, заявили главы правительств Великобритании и Канады, а также МИД Нидерландов. Впрочем они, как и американский президент Дональд Трамп, не стали безапелляционно обвинять Тегеран в преднамеренной атаке, допустив, что ракета была выпущена по ошибке.

Владимир Зеленский, в свою очередь, ещё более откровенно дал понять, что обострять отношения с Исламской Республикой не намерен.

Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтверждённой, — подчеркнул украинский президент на своей странице в Facebook. — Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнёров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С американской стороны сведения были переданы 10 января, после чего состоялся телефонный разговор Зеленского с Помпео. Президент Украины, в частности, поблагодарил дипломата за «важную информацию, которая может помочь в расследовании». Но ещё до этого в украинских соцсетях начались спекуляции на предмет мотивов американского участия в выяснении обстоятельств катастрофы. Ряд комментаторов, в частности, допускают, что США попытаются использовать крушение «Боинга» для решения собственных внешнеполитических задач. Исходя из такого сценария, полагают некоторые, Вашингтон намерен так или иначе давить на Зеленского, чтобы Киев в итоге возложил ответственность за сбитый самолёт на Тегеран. А подобный поворот даст американцам формальное основание вновь ужесточить санкции против Ирана.

Несмотря на то, что такие предположения, на первый взгляд, имеют под собой основания, они вызывают и немало вопросов. С одной стороны, лишний повод для давления на Тегеран Вашингтону, по сути, не нужен: американо-иранские отношения и без того уже накалены до предела. С другой стороны, на Ближнем Востоке Украина не является сколь-нибудь значимым игроком. А, значит, и Соединённым Штатам втягивать её в свою орбиту в долгосрочной перспективе бессмысленно.

Какие бы планы в связи с катастрофой не вынашивались в Вашингтоне, Зеленский пока, очевидно, сознательно старается дистанцироваться от ближневосточных конфликтов. Об этом свидетельствует и сам тон его высказываний, и — косвенно, — тот факт, что даже версия об иранской ракете была официально озвучена Киевом не сразу. Примечательно, что сперва она вообще прозвучала из лагеря сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Возможно, что включение её в список основных версий и вовсе было своего рода внутриполитическим компромиссом со стороны Зеленского, — с целью избежать излишней критики справа. Однако, если факт ракетного удара — даже случайного, — подтвердится, украинским властям всё-таки придётся прибегнуть к жёсткой риторике в отношении Ирана.