Президент Владимир Путин провёл очередную большую конференцию, которая стала третьей по продолжительности за последние пятнадцать лет. До рекорда 2008 года президенту не хватило чуть более 20 минут: марафон длился в общей сложности 4 часа 18 минут. За это время главе государства успели задать 77 вопросов, а число присутствовавших журналистов уже по традиции побило рекорд: аккредитацию получили 1895 человек. Из них слово дали 57. Иностранные СМИ в освещении события вопреки опыту предыдущих лет сконцентрировались на внутрироссийской повестке. NEWS.ru собрал самые яркие публикации.

Пожалуй, единственный нестандартный вопрос, который привлёк внимание зарубежных СМИ, был посвящён Владимиру Ленину. Как отмечает CNA, у российского президента как бывшего КГБшника есть своё видение образа вождя мирового пролетариата, которого тот считает в большей степени революционером, чем главой государства. Также СМИ подчёркивает, что высказывания Путина отличаются от реального мнения жителей России.

На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет, — приводит CNA президента.

Вместе с тем, по данным опросов ВЦИОМа, более 60% россиян выступают за захоронение Ленина, а представители либерального крыла регулярно поднимают этот вопрос.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Agence France-Presse заинтриговало заявление Путина о возможности внесения изменений в Конституцию России — изъятия из основного документы слова «подряд». Агентство отмечает, что такая «таинственная» фраза может породить спекуляции по поводу того, что будет ждать страну после 2024 года, когда закончится очередной президентский срок Путина. Также AFP напоминает, что пока российский лидер не имеет явного преемника.

Издание The Daily Beast посчитало , что Путин во время пресс-конференции выступил в защиту американского президента Дональда Трампа, который стал третьим в истории США лидером, над которым нависла угроза импичмента. Так СМИ пишет, что Путин назвал обвинения в адрес Трампа «выдуманными».

Это пример партизанской войны, и партия, которая проиграла выборы, добивается результатов уже другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента, теперь давление на Украину какое-то придумали, — цитирует Путина издание.

Примечательно, что цитата отличается от оригинальной. Из неё не только исчезло упоминание Демократической партии, но и «внутриполитическая борьба» превратилась в «партизанскую».

Сайт американского телеканала CNN также отметил поддержку Путиным Трампа, однако его журналисты цитаты не исказили. При этом они подчеркнули, что ещё в 2017 году у Путина и Трампа сформировались «непривычно тёплые взаимоотношения».

Новостной портал Big News Network вёл текстовую онлайн-трансляцию конференции Путина, в которой вместо пересказывания цитат по большей части писал своё мнение. Журналистов удивило то, что за более чем четыре часа вопросов и ответов никто не спросил главу государства о проходящих летом и осенью 2019 года протестах в Москве. Хорошим вопросом они посчитали тот, который касался Екатерины Тихоновой — её давно называют дочерью Путина, однако никто публично так и не подтвердил эту информацию. Президент ушёл от ответа и в этот раз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru