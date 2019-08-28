Приближается к завершению пора отпусков политиков, и уже совсем скоро парламентарии различных стран приступят к работе. Перед многими из них стоят серьёзные вызовы, как, например, в Великобритании, которая намерена до конца октября всё же выйти из Евросоюза. У других государств осенняя повестка не столь масштабная, но тем не менее — резонансная. А некоторым странам в принципе предстоит обновить состав законодательных органов.

В США с 1 октября начинается новый финансовый год, а это значит, что американскому Конгрессу в самое ближайшее время предстоит наконец согласовать оборонный бюджет. Однако пока что единства мнений между верхней палатой (Сенатом) и нижней (Палатой представителей) нет. Сенат ещё в июне одобрил проект, согласно которому Пентагону будет выделено $750 млрд, в то время как Палата представителей настаивает на сумме в $733 млрд. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал ветировать законопроект нижней палаты в случае его принятия Конгрессом. Вопрос не только в сумме, но и в других положениях документа. Так, например, нижняя палата в своём варианте предлагает ввести санкции, касающиеся госдолга России, а именно — запретить американским гражданам совершать новые сделки с суверенным долгом РФ, инвестировать в российские гособлигации и т.д. В то же время, оборонный бюджет наверняка заденет и другую страну — Турцию. После закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400, конгрессмены решили ввести против турецкой стороны ряд санкций, в частности, отказать ей в поставках истребителей пятого поколения F-35 — данный пункт также содержится в проекте оборонного бюджета. Турция пообещала принять ответные меры при подобном развитии событий, так что вероятность «осеннего обострения» в отношениях двух стран крайне велика.

Борис Джонсон Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Насыщенной обещает быть осень и для Великобритании. Новый британский премьер Борис Джонсон продолжает обсуждать с руководством Евросоюза Brexit — выход страны из ЕС. Глава правительства Соединённого Королевства настроен решительно — покинуть общеевропейский дом он намерен не позднее 31 октября. Проблема, однако, в формате «разрыва». Джонсон, по его словам, готов на Brexit даже по схеме no deal, то есть без соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между Великобританией и Евросоюзом. В Брюсселе, где ощущается заметная усталость от постоянно переносимых сроков выхода Королевства из ЕС, на подобное, в принципе, согласны. А вот кто против — так это значительная часть британских парламентариев. Депутаты — как лейбористы, так и многие консерваторы, — намерены принять закон, запрещающий Brexit без сделки, поскольку подобный сценарий, по мнению ряда аналитиков, крайне опасен для страны. Джонсон в этой связи тоже не бездействует. 28 августа он приостановил работу парламента до 14 октября, когда состоится тронная речь королевы Елизаветы II. Таким образом, у депутатов останется мало времени, чтобы оказать противодействие премьер-министру.

У парламентариев других стран повестка иного характера — в большей степени связанная с внутренней ситуацией.

Социал-демократическая партия Германии, входящая в правящую коалицию, предлагает ввести новый налог для богатых людей. Предполагается, что с лиц, чьи активы составляют более 2 млн евро, будет взиматься дополнительно 1%; ставка для миллиардеров должна составить 1,5%. Внутрипартийное обсуждение инициативы состоялось ещё 26 августа, теперь же социал-демократы намерены представить предложение своим партнёрам по коалиции из блока ХДС/ХСС.

Марлен Шьяппа Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная Ассамблея Франции в скором времени рассмотрит возможность пятикратного увеличения штрафов для политических партий, в чьих избирательных списках неравное количество мужчин и женщин. С такой инициативой выступила государственный секретарь по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа.

Некоторым странам предстоит заново сформировать свои парламенты. Так, например, в Польше выборы пройдут 13 октября. В Италии на фоне правительственного кризиса не исключено досрочное голосование, схожая ситуация и в Испании, где у партий осталось меньше месяца на формирование коалиционного правительства. Если это не удастся сделать до 23 сентября, то в ноябре в стране пройдут уже четвёртые за год парламентские выборы.