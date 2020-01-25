Конституционную реформу в России анализируют не только отечественные, но и зарубежные эксперты. Ведущие аналитические центры мира уже дали свою оценку происходящего в нашей стране. Они сошлись на том, что президент Владимир Путин ищет способы остаться у власти после 2024 года, и, скорее всего, сделает это, возглавив Госсовет. Тем не менее даже специалисты по российской политике в своих статьях задают больше вопросов, чем дают ответов. NEWS.ru приводит наиболее интересные выдержки из их публикаций.

В результате масштабных реформ российских органов власти выиграют те ведомства, которых они не затронут, полагает эксперт Council on Foreign Relations Стивен Сестанович. Аналитик считает, что главными бенефициарами грядущих перемен станут министры и силовики, автономия которых будет расширена. Арбитром в грядущей подковерной борьбе станет глава правительства Михаил Мишустин. Именно ему, по мнению Сестановича, предстоит сыграть свою роль в перераспределении реальной власти в России.

Возглавляя Федеральную налоговую службу на протяжении десятилетия, он имел доступ к любой компрометирующей информации на любого россиянина, — подчёркивает автор Council on Foreign Relations. — Его новая роль, возможно, сделает из него нейтрального политического арбитра или, что более вероятно, рефери в исключительно грязном процессе (борьбы за власть — NEWS.ru).

Аналитик Kennan Institute Уильям Померанц считает , что утверждение Мишустина — технократа без политических амбиций — в качестве главы правительства усиливает позиции Госдумы и её спикера Вячеслава Володина. Он фактически получит то, чего добивался уже давно — больших полномочий для возглавляемого им органа власти.

Михаил Мишустин ФНС России

Транзит власти Путина, скорее всего, пройдёт по модели Нурсултана Назарбаева в Казахстане, добавляется в статье. То есть президент возглавит Госсовет и наделит его широкими полномочиями в сфере национальной безопасности и внутренней политики. Не исключает автор и того, что Путин всё-таки решит остаться президентом на очередной срок, легализовав такую возможность через общенациональный референдум.

Путин, очевидно, раздумывает над несколькими опциями, и всё же кажется маловероятным, что он запустит этот масштабный проект, не решив сперва вопрос передачи власти в свою пользу, — заключает Померанц. — Более того, ничто не указывает на то, что Путин собирается принять на себя роль правителя на пенсии. Поэтому, пока он не анонсирует обратное, единственным и самым предсказуемыми результатом конституционных реформ будет то, что Путин останется у руля.

Эксперт аналитического центра International Crisis Group Ольга Оликер соглашается с прогнозом о том, что российский президент может возглавить Госсовет, но отмечает — этот вопрос не решён, а озвученные в послании главы государства предложения по политическим реформам могут быть интерпретированы по-разному. В то же время социальная часть послания президента была максимально конкретной и отражала беспокойство населения по поводу падения доходов.

Путин осознаёт, что широко распространённая фрустрация по поводу экономической стагнации и растущего неравенства означает: любое будущее правительство, возглавляемое им или кем-то другим, должно усмирить общественное недовольство, — считает Ольга Оликер.

Эксперт в своей статье добавляет, что во внешней политике России не стоит ждать существенных изменений. Хотя глава МИД Сергей Лавров остался в правительстве, поведение России за рубежом зависит не столько от него, сколько от желаний и стремлений президента, а он верит, что внешний курс РФ в последние годы был успешным.

Предложенные Владимиром Путиным конституционные реформы изменят российский политический режим и позволят ему сохранить власть, когда его четвёртый президентский срок истечёт, — подчёркивает старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Николай Петров.

По мнению Петрова, реформы призваны в том числе обеспечить дальнейшую пассивность судов, законодательной и исполнительной ветвей власти в России. Главный вопрос — удастся ли Путину сохранить контроль над силовиками после сложения президентских полномочий. Так как, по конституционной реформе, назначение руководителей соответствующих ведомств переходит в ведомство Госсовета, это ещё одна причина, по которой Путин может возглавить этот орган. При этом наиболее вероятным заместителем Путина на этой должности аналитик считает нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев, ушедший с поста глава правительства, стал козлом отпущения, которого население винило в экономических проблемах, уверена Анджела Стент, профессор Джордтаунского университета, комментарий которой приводит The Brookings Institution.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин, о котором мало кто слышал, был очень успешным главой налогового органа и отвечал за цифровизацию значительной части российской экономики, — отмечает Анджела Стент. — Он бегло говорит по-английски, зарекомендовал себя в качестве экономиста и, возможно, действительно справится со стоящими перед ним экономическими реформами и улучшит экономическую ситуацию. По крайней мере, люди на это надеются.

Стент также полагает, что Путин после 2024 года не захочет становиться премьер-министром, потому что ему придётся иметь дело с экономическими проблемами России. В противоположность, должность главы Госсовета выглядит для него привлекательной, потому что позволит заниматься любимым делом — внешней политикой.