Зарубежные СМИ посчитали, что Россия легко отделалась, получив четырёхлетний запрет на участие в крупных международных спортивных событиях за использование допинга. Российские спортсмены могли полностью лишиться права участвовать в международных соревнованиях, вместо этого им запретили использовать российский флаг и гимн и допустили до участия «чистых» атлетов. Тем не менее на Западе сошлись на том, что решение WADA — «большое унижение» России.

Британское издание The Telegraph в своей публикации подчеркнуло не то, что Россия получила четырёхлетний бан, а то, что ей удалось избежать «полной спортивной ссылки» после очередного допингового скандала. По мнению издания, WADA выбрало «облегчённый» вариант наказания нашей страны, несмотря на то, что некоторые его члены настаивали на более жёстких мерах.

Я настаивала на санкциях, которые нельзя будет нивелировать, — приводит The Telegraph слова вице-президента WADA Линды Хеллеланд. — Наш долг перед «чистыми» спортсменами — выполнять санкции настолько строго, насколько это возможно.

Британское издание также напоминает, что решение WADA не подразумевает запрет на участие российской футбольной команды в чемпионате мира — 2022 в Катаре, если она пройдёт квалификацию и будет выступать под нейтральным флагом, и не распространяется на Евро-2020.

Шотландские болельщики, которые, возможно, надеялись, что допинговый скандал подарит Tartan Army (фан-клуб национальной сборной Шотландии. — NEWS.ru) автоматическую путёвку на Евро-2020, будут разочарованы, — объясняет шотландский портал Daily Record.

Станислав Поздняков Егор Канавин/NEWS.ru

По мнению агентства Bloomberg, решение WADA грозит превратить российского президента и высших спортивных чиновников в «глобальных спортивных парий». Оно напоминает, что причиной для четырёхлетнего бана стала фабрикация данных, чтобы скрыть использование запрещённых веществ российскими спортсменами.

Карательные меры — унижение для Путина, который лично курировал трату десятков миллиардов долларов на организацию Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году в рамках усилий по восстановлению советского имиджа спортивной супердержавы, — пишет Bloomberg. — После того как Россия завоевала больше всех медалей в Сочи, на самой дорогой Олимпиаде в истории, стоившей по крайней мере $50 млн, она была лишена 13 из 33 своих медалей, когда масштаб допинговой программы вскрылся.

Французская газета Le Monde отмечает , что после «допингового кризиса» 2014 года России был дан второй шанс, и она была восстановлена в своих спортивных правах в обмен на публикацию данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако предоставленная Россией информация «подверглась множественным манипуляциям».

Исключение России — это наказание за грех невероятного высокомерия со стороны российского правительства, — считает Le Monde.

Издание USA Today не поддержало решение WADA. Как оно подчеркнуло, аналогичный запрет на выступление под своим флагом и гимном на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане «никого не обманул» и не вынудил Россию пересмотреть своё отношение к допингу.

Почитайте мелкий шрифт (в докладе WADA. — NEWS.ru) и вы увидите, что что решение — дымовая завеса, потворствующая больше России, чем «чистым» спортсменам, — считает USA Today. — Это не полный запрет, к которому призывали спортсмены и те, кто действительно заботится о борьбе с допингом, а скорее фарс, который позволяет России участвовать во всех крупнейших соревнованиях, хоть и без флага и гимна.

Если российское спортивное мошенничество и дальше не будет встречено достойным отпором, то это подорвёт веру во всё олимпийское движение и станет большой несправедливостью по отношению к спортсменам, не употребляющим допинг, заключает издание.