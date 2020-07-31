Резкое ужесточение характера избирательной кампании в Белоруссии не осталось без внимания зарубежных СМИ. Наблюдатели отмечают, что задержание 33 наёмников под Минском ещё больше обостряет и без того непростые российско-белорусские отношения. А прошедшая масштабная акция в поддержку кандидата Светланы Тихановской демонстрирует кризис режима в республике.

Американское агентство Bloomberg указывает , что разгоревшийся в преддверии белорусских выборов спор Москвы и Минска усиливает напряжённость в отношениях двух столиц, изначально вызванную отказом Лукашенко от углублённой интеграции с РФ и параллельным налаживанием связей с Западом. Такое поведение президента республики бросает вызов его российскому коллеге Владимиру Путину, считают авторы, отмечая при этом, что пока Кремль весьма спокойно реагирует на выпады лидера соседней страны.

Охлаждающиеся отношения между Россией и Белоруссией, стратегическим партнёром Москвы в области военного и энергетического транзита, поставили в неловкое положение США, которым приходится «ухаживать» за сильным человеком, выступающим против демократических соперников, — подчёркивает агентство.

Что же касается внутренней белорусской политики, то, по оценке Bloomberg, Лукашенко в данный момент сталкивается с «беспрецедентным вызовом своему 26-летнему правлению», свидетельство чему — многотысячный митинг в поддержку Светланы Тихановской, прошедший 30 июля.

Виктор Толочко/РИА Новости

Agence France-Press, в свою очередь, также особо подчёркивает , что отношения Москвы и Минска в последние годы испортились. Одна из причин — в том, что на Лукашенко оказывалось всё большее давление с целью сближения с Россией, но белорусский лидер отверг идею углублённой интеграции, считают авторы. Говоря о народных выступлениях в поддержку Тихановской, агентство акцентирует внимание на том, что люди уже не боятся выходить на улицы, несмотря на усиливающиеся репрессии со стороны власти.

Британский портал BBC Monitoring, анализируя обстоятельства задержания наёмников под Минском, указывает , что в данный момент существует четыре условные версии произошедшего. Первая заключается в том, что наёмников из ЧВК действительно отправили в Белоруссию для дестабилизации. По второй, это была транзитная поездка. Третий вариант предполагает, что целью задержания было «закручивание гаек» вплоть до отмены выборов. И, наконец, четвёртая версия — будто Минск и Москва находятся в сговоре и пытаются напугать белорусских избирателей, чтобы обеспечить победу действующего президента. Последнюю, впрочем, аналитики считают маловероятной. Портал, в частности, цитирует политолога Артёма Шрайбмана, по словам которого, «между двумя странами нет достаточного доверия, чтобы проводить такие операции».

В материале американской газеты The New York Times, посвящённом задержанию наёмников, в основном приводятся те же данные, что в российской и белорусской прессе. А в статье о митинге в поддержку Тихановской автор отмечает, что кандидат представляет «самый серьёзный за последние годы вызов» для действующего президента республики, не встречавшего сопротивления за время правления. Главные претензии к Лукашенко, обеспечившие Тихановской поддержку, связаны с его неадекватным ответом на эпидемию коронавируса в стране, экономическими проблемами и нарушением прав человека, подчёркивает газета.

Светлана Тихановская Виктор Толочко/РИА Новости

Одно из ведущих испаноязычных изданий — аргентинский портал Infobae — допускает , что грядущие выборы «могут ознаменовать конец того, кого считают „последним диктатором Европы“, учитывая, что он занимал самый высокий пост с 1994 года».

С момента прихода к власти Александра Лукашенко ни одна оппозиционная сила не смогла закрепиться на белорусском политическом ландшафте, — напоминает издание, отмечая растущую активность населения.