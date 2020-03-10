Предложение об обнулении президентских сроков после внесения поправок в Конституцию России, а также последовавшее за ним выступление главы государства Владимира Путина в Госдуме, вызвали большой интерес у западных наблюдателей. Большинство изданий расценили это как решение президента сохранить за собой высший пост до 2036 года.

В британской газете The Guardian обратили внимание на слова Путина о том, что Конституционный суд России должен одобрить внесение в Основной документ поправки, позволяющей президенту принять участие в выборах за счёт обнуления предыдущих сроков. Как отметили в издании, судебный орган, вероятно, безвольно поддержит это решение. Также газета напоминает, что Владимир Путин — второй по длительности пребывания у руля в Кремле политик после Иосифа Сталина.

Агентство Bloomberg также напоминает про Сталина и подчёркивает, что Путин ранее неоднократно отказывался от идеи обнуления президентских сроков. В последний раз — неделю назад. Тем не менее сторонники президента утверждают, что готовящиеся конституционные изменения не должны учитывать прошлые сроки Путина. В СМИ не сомневаются, что Конституционный суд одобрит внесение соответствующей поправки, поскольку политическая система России находится под жёстким контролем.

Владимир Путин подготовил почву, чтобы остаться на посту президента России ещё на 16 лет, полностью изменив свою прежнюю позицию по обнулению сроков полномочий, чтобы он — и только он — мог продолжать править страной, — пишет Bloomberg.

Владимир Путин Владимир Федоренко/РИА Новости

В издании отмечают, что к 2036 году, когда предположительно закончится «второй» президентский срок Путина, ему будет уже 87 лет.

Издание The Telegraph назвало заявление Путина «бомбой», а самого российского лидера «пожизненным президентом». Газета напоминает , что в январе 2020 года на фоне слухов о дальнейшей роли гаранта в политическом будущем России после 2024 года, глава государства предложил внести поправки в Конституцию, которые расширяли бы полномочия парламента, а также озвучил идею создать Госсовет. Эти шаги, как отмечает издание, заставили экспертов гадать, какую роль Путин для себя выберет после 2024 года.

Газета The Washington Post напоминает: Путин лично опроверг готовность возглавить Госсовет в ходе своей поездки в Иваново в марте 2020 года. Издание связывает этот шаг, как и решение об обнулении президентских сроков, с катастрофическим падением цены на нефть, обрушением курса рубля и распространением коронавируса. При таком сценарии недовольство внутри страны будет возрастать вместе с инфляцией и ценами на товары, что скажется и на позициях власти.

По мнению Deutsche Welle, многие детали готовящихся поправок в Конституцию РФ до конца не ясны, что даёт критикам Путина возможность обвинить власть в намеренном предоставлении противоречивой информации. Также издание отмечает, что оппозиция уже готовит митинг против обнуления президентских сроков.

Портал BuzzFeed News собрал подборку твитов российских политологов и активистов, касающихся заявлений российского президента. Так новостной сайт приводит в том числе высказывание директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.

С учётом призывов к досрочным выборам в Госдуму и к выбору президента Госсоветом, а не народом, среди российских элит будет расти недоумение по поводу путей и средств корректировки политического режима, — пишет Тренин.

О том, что действия Путина, как и его мотивы до конца не понятны, пишет и Agence France-Presse. В агентстве рассматривают предложенные изменения в конституцию как попытку избежать борьбы за власть после 2024 года. Также AFP отмечает, что на решение могли сказаться более низкие рейтинги Путина по итогам выборов 2018 года и возможная статистика грядущих недель, если не месяцев турбулентности в российской экономике — на фоне падения цен на нефть.