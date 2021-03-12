В Евросоюзе не могут прийти к согласию, как вести себя с Россией

https://static.news.ru/photo/0ee4e946-83e9-11eb-86d7-96000091f725_660.jpg Маркус Эдерер Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой. Инициативу он озвучил во время обеда с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Общение двух политиков состоялось ещё 8 марта, передаёт Bloomberg. На мероприятии также присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС. По данным агентства, Эдерер заявил, что позиция в отношении России «слишком сфокусирована на украинском конфликте». Это, считает он, устаревший подход, поэтому он должен быть изменён.

По данным РИА Новости, официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась комментировать тематику обсуждений во время обеда. Она лишь подчеркнула, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС пришли к общему мнению о «более общем походе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо».

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на дипломатические записи, на встрече постпредов 10 марта некоторые представители стран Евросоюза предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Россией. Их могут обсудить на саммите лидеров европейских государств 25–26 марта.

Италия в качестве возможных вариантов предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты. Германия, в свою очередь, — изменение климата и трансатлантический подход. Польша, Эстония, Литва и ряд других стран обозначили, что условием для любых изменений в отношениях с Россией должно стать полное выполнение Минских соглашений. Кипр настаивает на необходимости анализа эффективности антироссийских санкций. И при этом большинство стран — членов Евросоюза заявили, что принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношениях с Москвой, должны быть сохранены.

Учитывая такое существенное расхождение в подходах, способность лидеров стран европейского блока выработать общую позицию находится под большим сомнением.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме намерены добиваться от Евросоюза выработки дополнительных санкций против Москвы. По его словам, наказать Россию собираются за некоторые «недружественные шаги».