«Как в фильме о зомби»: врач рассказала о работе на скорой в условиях COVID

https://static.news.ru/photo/ca337dc0-814c-11ea-8f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pablo Miranzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист испанского издания El Mundo провёл дежурство с врачом скорой помощи Нереей Буэно. Повидавшая многое анестезиолог говорит, что ситуация с коронавирусом — самая тяжёлая в её карьере. Происходящее она сравнивает с войной.

В Валенсии была страшная катастрофа в метро, были и другие чрезвычайные ситуации. Но я никогда не видела ничего подобного. Ведь сейчас мы столкнулись с опасностью, которая может сокрушить систему, — говорит медик.

Журналист описал , как бригада «неотложки» готовится выезжать на случай с подозрением на COVID-19. Врачи сначала надевают повязку из лайкры на голову и специальные очки. Им необходимо три маски: респиратор, хирургическая, а поверх них — защитная прозрачная маска на всё лицо. Затем медики надевают перчатки, легинсы, белый комбинезон и бахилы.

Полное ощущение изоляции. Маска давит на лицо. Остаются струпья, шрамы, как воспоминание о войне, — пояснила Буэно.

В этот раз бригада приехала по вызову к пожилому человеку. Ему очень плохо, но от госпитализации он отказывается.

Напоминает фильм ужасов о зомби, — пояснила Буэно, отметив, что люди боятся как вируса, так и врачей и больницы.

После выхода из дома больного, уже на улице, все используемые инструменты дезинфицируют, а экипировку — снимают. Для этого медики встают в мешки для мусора и там раздеваются. Всю защиту уничтожают в контейнерах для биологических отходов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 154 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило 700 тысяч. Значительная их часть приходится на Нью-Йорк.

На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 172 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 22 тысячи человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 190 тысячам пациентов, от болезни умерли более 20 тысяч испанцев.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Ранее главная медсестра московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что её жизнь и работа на фоне пандемии коронавируса разделилась на до и после. Она сейчас редко уходит из больницы, а все мысли посвящены теперь только работе, писал NEWS.ru.