Как связаны новые атаки БПЛА на Москву с началом решающей фазы контрнаступа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский беспилотник опять попытался атаковать объекты в столице. Но был ликвидирован еще над Московской областью. Началось все еще 30 мая, затем была атака 21 июня. Но в нынешнем дождливом июле это уже третий случай подлета дронов противника к Москве. Пока системы РЭБ и безотказные «Осы» справляются, хотя и обломки БПЛА могут нанести определенный ущерб. Но понятно, что украинские военные запускают в сторону Белокаменной свои дроны отнюдь не ради нанесения «невосполнимого ущерба». Во всяком случае пока цели тут явно иные.

Что могут прогрызть «Бобры»

Мэр столицы Сергей Собянин, констатировав сам факт подлета украинского дрона, не сообщил иных подробностей, кроме факта его уничтожения. И такая сдержанность вполне понятна. Не тот случай, когда надо снабжать противника крайне интересующей его информацией. А тем более сообщать дополнительные координаты полета и места уничтожения.

Украина явно тестирует возможности своего заранее распиаренного дрона «Бобер», фактически самолета-снаряда, полет которого корректируется со спутника. Стоит прервать этот космический сигнал, как аппарат теряется в пространстве. Украинская сторона утверждает, что «Бобер» сможет поражать цели на расстоянии до тысячи километров. Другое дело, что пока полетов такой дальности не зафиксировано. Но известно, что корпус аппарата выполнен из композита, он использует двигатель внутреннего сгорания. К тому же дрон маневрирует в полете, меняя высоту.

И с технической точки зрения запуски таких БПЛА в сторону Москвы с ее эшелонированной системой ПВО и является лучшим экзаменом для реальных возможностей «Бобра». Притом, что у украинских спецов явно нет достаточного числа таких аппаратов, чтобы, что называется, перегрузить нашу оборону. Но сейчас политический эффект явно превалирует над военно-техническим.

Фото: t.me/Denys_Smyhal Премьер-министр Украины Денис Шмигаль осматривает барражирующий боеприпас «Бобер»

Перекроить информационную повестку

Понятно, что попытки атаковать Москву дронами не просто так совпали по времени с началом так называемого «контрнаступа». Конечно, самая очевидная цель таких атак – создать атмосферу белого шума вокруг действий ВСУ, завязших на предполье нашей обороны. В этом смысле цель достигается. Украинская атака дронов аж на Москву автоматически становится информационным поводом, на который откликаются почти все мировые информационные агентства. В течение нескольких часов это становится новостью №1. А уж украинские источники просто заходятся в восторге от «победной дерзости» своей армии, которая атакует москалей как бы с тыла.

И если уж полтора километра временно отвоеванных позиций выдаются Киевом за небывалый успех, который в будущем аж войдет, по выражению заместительницы министра обороны Маляр, в военные учебники, то что уже говорить об ударах по самой Москве. Надо же как-то поднимать общий градус угасающего общественного оптимизма, который в свое время активно подпитывали перспективами парада «Абрамсов» на Красной площади.

А потому чем более заметно будет выдыхаться «контрнаступ», тем отчаяннее будут попытки хоть так пытаться создавать иллюзию успеха. Все это в комбинации с дальнейшими попытками нападения на Крымский мост и новой тактикой поражения водными дронами наших военных кораблей, которые ныне после замораживания зерновой сделки активно патрулируют черноморскую акваторию. А учитывая, что вторая и, видимо, последняя фаза «контрнаступа» продлится, по всем оценкам, максимум две-три недели, именно в это время вероятность атак БПЛА возрастает кратно.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

А что же американцы?

Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что Белый дом на словах не поддерживает атаки Украины на «исторические» территории России. За океаном неоднократно сетовали на неуправляемость Зеленского, который, мол, действует, не сверяя свои демарши со старшими товарищами.

Притом, что вполне можно предположить, что не только морской беспилотник, отправленный взрывать Крымский мост, но и дроны, летящие к нашей столице, выполнены на основе американских технологий. Украинская прокси-армия слепа и глуха без информации, передаваемой с натовских спутников, да и нет у украинцев собственной космической флотилии для наведения дронов на большой дистанции. Но ведь это -- другое?

Так что наши бывшие «уважаемые партнеры», так на словах избегающие риска прямой конфронтации с России, остаются за кулисами всех украинских провокаций.