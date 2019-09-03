Президент России Владимир Путин посетил Монголию для переговоров с главой страны Халтмаагийн Баттулгой. Россия наряду с Китаем остаётся главным союзником Улан-Батора, и визит Путина призван подтвердить это стратегическое партнёрство. Однако США в последнее время всё активнее ищут общества монгольских политиков. Из-за уникального географического положения Монголия может стать площадкой для угроз Пекину и Москве и, по слухам, даже размещения ракет средней и меньшей дальности. Однако эксперты сомневаются, что усилия американцев увенчаются успехом.

Визит Путина был приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. По итогам визита был подписан договоры о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Российской Федерацией, о совместной разведке полезных ископаемых и ряд других документов. Москва также одобрила выделение союзнику 100 млрд рублей кредита.

Церемония официальной встречи лидеров России и Монголии kremlin.ru

В то же время, на фоне торговой войны с Китаем и деградации российско-американских отношений Соединённые Штаты активизировали контакты с Монголией. В начале августа, спустя всего несколько дней после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны США Марк Эспер посетил с официальным визитом Улан-Батор.

Учитывая её расположение, её интерес к взаимодействию с нами... всё это объясняет, почему я решил поехать туда и принять участие в переговорах, — объяснил Марк Эспер свой визит в Монголию.

Главе Пентагона подарили жеребца, которого он назвал в честь бывшего министра обороны и генерала времён Второй мировой войны Джорджа Маршалла. Кстати, монголы дарили лошадей и двум предыдущим главам американского оборонного ведомства, посещавшим страну. Чак Хейгел в 2014 году дал подарочному коню имя Шамрок, а Дональд Рамсфельд в 2005 году назвал свой презент Монтаной. Получив новые имена, эти лошади отправились обратно в стойла, а высокие гости увезли с собой в Америку фотографии «своих» питомцев.

министр обороны США Марк Эспер (справа) во время официального визита в Монголию Amber I. Smith, Sgt, USA/Global Look Press

По сообщению The Diplomat, в 2019 году Пентагон особенно подчеркнул в своём бюджете на иностранные операции важность Монголии для стратегических интересов США. Вашингтон прямо заявил о намерении убедиться, что «Соединённые Штаты остаются для страны более предпочтительным партнёром, чем Россия и Китай». Со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника портал добавляет, что Америка хочет расширить военные операции и сотрудничество по разведке с Улан-Батором.

США и Монголия уже сотрудничают по военной линии. Эта страна поддерживала американские кампании в Ираке и Афганистане. По данным Voice of America, в Афганистане до сих пор базируются около 230 монгольских солдат. Соединённые Штаты также используют территорию восточноазиатской страны, известной суровым климатом, для проведения военных учений в зимних условиях.

Монголия, зажатая между Россией и Китаем, часто называла США своим «третьим соседом». В попытках снизить свою зависимость от двух мировых держав, местные власти развивают торговые контакты с заокеанскими партнёрами. Как сообщают СМИ, Монголия тесно взаимодействует с американскими конгрессменами Тедом Йохо и Дэном Салливаном, которые проталкивают всеобъемлющий пакет экономического сотрудничества на законодательном уровне. На данный момент, большая часть монгольского экспорта идёт через Китай, поэтому Улан-Батор фактически является торговым заложником китайцев.

В июне Монголию посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а в конце июля президент Халтмагийн Баттулга нанёс визит в Вашингтон и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. После этого Госдеп выпустил Декларацию о стратегическом партнёрстве между США и Монголией. Америка, таким образом, стала пятым стратегическим партнёром Улан-Батора наряду с Россией, Китаем, Японией и Индией.

Однако старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в комментарии News.ru подчеркнул, что Россия и Китай, несмотря на усилия США, всё равно будут оставаться главными союзниками Монголии. По его мнению, планы Вашингтона основаны на незнании приоритетов внешней политики нынешнего монгольского руководства.

Монголы имели долгое время так называемую политику «третьего соседа», которая подразумевала, что им надо разбавлять связи с Россией и Китаем за счёт отношений с США и Японией. Но как раз при нынешнем президенте они от неё официально отказались. Какой-то интерес к альтернативным экономическим партнёрам со стороны Улан-Батора есть, но степень экономической зависимости от двух соседей не даёт им большого простора. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Василий Кашин добавил, что поездка Владимира Путина в Монголию стала большим событием для этой страны, так как визиты лидеров крупных стран случаются редко. Это шанс вывести двусторонние отношения на новый уровень. Монголия всегда была примером исключительно рациональной, продуманной внешней политики, заключил эксперт.