Как с толком распорядиться английскими наёмниками

Захваченные в Мариуполе английские подданные Эйден Эслин и Шон Пиннер, конечно, просто первые ласточки. Вернее — первые «дикие гуси», международные наёмники, попавшие нам в руки. Не исключено, что вскоре им компанию составят засевшие в катакомбах «Азовстали» солдаты удачи из США, Канады, Румынии, Польши и даже, вероятно, Марокко. Но пока речь идет об английских стрелках.

В Лондоне уже признали, что наличие таких пленных на Украине создает серьёзную проблему для Великобритании, притом сограждан призывали ни в коем случае не ввязываться в развивающийся конфликт. Поскольку у правительства её величества будут весьма ограниченные возможности по оказанию им помощи. Впрочем, развёрнутая на берегах Туманного Альбиона кампания по фактической героизации наёмников ещё в большей степени осложняет положение официальных лиц этой страны. Даже бабушка Эслина уверена, что её внук не сдался бы, если бы не нехватка патронов. А сочувствующие в британских СМИ за неимением доказательств насилия над пленным отметили, что его негуманно показали по телевидению.

Естественно, возникают идеи с их обменом. Первой выступила жена Виктора Медведчука, предложившая высвободить таким образом её мужа. Но участники спецоперации предложили супруге олигарха самой ловить наёмников для такого обмена. А наблюдатели уже пошутили, что, если уж Владимир Зеленский и намерен менять украинцев на англичан, то ему можно, например, предложить обменять наёмников на Порошенко, Турчинова или Авакова. На любого из тамошних деятелей, виновных в развязывании войны в Донбассе и гибели тысяч мирных граждан.

Впрочем, куда логичнее было бы обменять англичанина на всех наших подтверждённых пленных, захваченных ВСУ. Или на всех политических заключённых, что находятся в украинских тюрьмах еще с 2014 года.

Но ещё интереснее можно выстроить процесс обмена с самой Великобританией, которая в последние годы превратилась в «оазис для преступников» и где, по выражению Дмитрия Пескова, осела «вся шваль». Среди такой швали есть весьма крупные преступники и воры, вывезшие из России десятки миллиардов фунтов стерлингов. А раз так, то при желании и эти фигуры могли бы стать предметом переговоров, если уж в Лондоне искренне хотят вызволить своих попавших в весьма сомнительную историю соотечественников. Особенно без лишней шумихи. И главное — без публичного суда и вынесения сурового приговора, в котором могли бы содержаться весьма неприятные детали для британского истеблишмента.

Лондон. Великобритания Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правда, Борис Джонсон у нас ныне объявлен нерукопожатным и нежеланным гостем на нашей территории. Но переговоры о судьбе наёмников всё равно могли бы втянуть Лондон в сложный переговорный процесс о серьёзных многоплановых уступках. Не может же он просто так бросить на произвол судьбы своих сограждан. Тем более, что рейтинг у Джонсона в плачевном состоянии. А после замораживания активов ряда якобы близких к президенту Путину олигархов выдача некоторых наших мошенников на родину окончательно подорвала бы репутацию Лондона как надёжного убежища для всего наворованного.

А ведь, действительно, могут быть предложены и более сложные варианты. В частности, более десяти лет по фальшивому обвинению томится в американском узилище наш бизнесмен Виктор Бут, облыжно окрещённый «оружейным бароном». А что если вызволить из тюрьмы его? Пусть Джонсон вступает в диалог с коллегой Джо Байденом, выстаивает с ним сложную конфигурацию обмена. Или пусть получит отказ от ближайших союзников. Впрочем, обменный «материал» для Бута ещё может появиться.

Словом, история с уже захваченными наёмниками даёт нам возможность повысить ставки в большой игре.