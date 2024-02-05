Как Путин переиграл Европарламент: депутаты испугались своего безумия?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в Гостином Дворе

То, что прибалтов используют для вбрасывания самых безумных и самоубийственных для Европы идей, давно известно. С них всегда взятки гладки. Вот и на этот раз депутат от Эстонии Рихо Тарраса, бывший командующий армией этой страны, предложил заранее не признать результаты наших президентских выборов. Мол, выборы незаконно пройдут на «оккупированных территориях» и вообще все в России крайне недемократично.

Самое удивительное, что уходящий состав Европарламента действительно мог бы выкинуть такое коленце, учитывая общее нагнетание там откровенной русофобии. Ведь расхлебывать бы это пришлось другим. Но не вышло: из 705 депутатов петицию эстонского политика подписали только 29 его коллег.

Зачем им играть в непризнание

Для наших идейных противников первый блин вышел комом. Но это отнюдь не значит, что идею время от времени не будут оживлять. И не будут устраивать вокруг возможного непризнания выборов танцы с бубнами. Между тем для определенных кругов такой ход — это путь к отрицанию возможности любых переговоров по урегулированию украинского кризиса. Действительно, если результаты выборов президента России не признаются международными контрагентами, то и переговоры формально вести не с кем.

Как можно садиться за стол переговоров и подписывать какие-либо соглашения с политиками, статус которых ты не признаешь? Ну разве только для того, чтобы затем признать все подписанные документы недействительными. Но такое поведение было бы уже на грани абсурда.

Вот только тогда под вопросом оказались бы не только все потенциальные соглашения по урегулированию на Украине, но и, например, важные для тех же США переговоры по контролю над стратегическими вооружениями. Но такое понимание, видимо, не укладывается в сознание эстонского генерала. Хотя не исключено, что ему и поручили сделать такое предложение, чтобы все убедились в его нежизнеспособности.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина в ЦИК

Аргумент большой игры

Впрочем, не все так просто. И не все укладывается в обычную логику. В принципе, можно ведь использовать не сам факт непризнания, а угрозу прибегнуть к такому маневру. Коллективный Запад ведь имеет огромный опыт многоходовых торгов. И в большом торге о мироустройстве наши «бывшие уважаемые партнеры» вполне могут прибегнуть и к угрозе непризнания выборов российского президента. Такие угрозы уже звучали шесть лет назад. Теперь же большая шахматная партия выглядит еще сложнее и запутаннее.

Но есть немало разных но. В частности, не надо забывать, что на Украине президентские и парламентские выборы вряд ли состоятся. И Владимир Зеленский уже 31 марта окажется лицом, который не ценит украинскую конституцию. И на таком фоне не признать выборы в России означало бы поставить рекорд двойных стандартов. А ведь рано или поздно перейти к дипломатическому урегулированию конфликта придется.

Резоны депутатов

Депутаты, может, в своем большинстве и конъюнктурные русофобы, но не враги собственных политических карьер. Сквозь зубы большинство из них признает, что от России никуда не деться и отношения с ней все равно придется налаживать. Тем более что рядовой европейский избиратель уже на собственной шкуре убедился, как антироссийские санкции бьют по его кошельку и перспективам.

Поэтому избиратель вряд ли будет голосовать за кандидата, который в европарламенте делал ставку на новую холодную войну, а то и на провоцирование горячей.

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