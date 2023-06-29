Светлана Комарова

Погромы, камни, баррикады: как протестует Франция после убийства подростка Во Франции люди поджигают баррикады, мусорные баки и кидают зажигательные смеси в полицейских

29 июня 2023 в 23:40

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере