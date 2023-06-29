28 июня в Нантере, пригороде Парижа, начались массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после убийства 17-летнего подростка сотрудниками правопорядка. 27 июня молодой человек отказался остановить автомобиль по требованию полиции и был застрелен. Спустя несколько часов после этого в соцсетях начали появляться призывы к протестам.
В ночь на среду французы стали поджигать баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку в Нантере. Часть протестующих закидывают полицейских петардами, камнями и зажигательными смесями. Как сообщила администрация Нантера, участники беспорядков также поджигают автомобили.
Подросток, которого в СМИ называют Наэль, был алжирского происхождения. С 2021 года он пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться полиции. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничего не оправдывает гибель подростка.
Наша полиция и жандармы призваны защищать нас и служить Республике. Каждый день я благодарю их за это. Они делают это в рамках этических рамок, которые необходимо уважать. Установить истину и наказать виновных должны органы юстиции. Надеюсь, они смогут быстро завершить свою работу. Нантер и вся страна нуждаются в уважении и спокойствии, — написал Макрон в социальной сети.
На данный момент прокуратура Нантера возбудила два уголовных дела. Первое — в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе — в отношении полицейского за умышленное убийство, совершенное лицом, наделенным государственной властью. По словам прокурора, условия для законного применения оружия не были соблюдены.
Как проходят протесты во Франции — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Муния, мать Нахеля, открывает Cortege sur le Camion Marche blanche в честь Нахеля — молодого человека, убитого полицейским
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 года, Нантер, Франция. Белый марш в честь Нахеля — молодого человека, убитого полицейским
Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press
Муния, мать Нахеля, открывает Cortege sur le Camion Marche blanche в честь Нахеля — молодого человека, убитого полицейским
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
29 июня 2023 г., Франция: Марш белых за Нахеля в Нантере
Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
На плакате написано : «Полиция убивает! Справедливость для Нахеля». Муния, мать Нахеля, открывает Cortege sur le Camion Marche blanche в честь Нахеля — молодого человека, убитого полицейским