До последнего террориста: Турция вошла в Иракский Курдистан надолго

В понедельник, 18 апреля, Турция начала военную операцию на севере Ирака против вооружённых подразделений Рабочей партии Курдистана (РПК), которая стремится к созданию курдского государства, в том числе и на территории Турции. Целью операции официально являются склады, боеприпасы и базы РПК, где, согласно заявлениям турецкого министра обороны Хулуси Акару, курды готовили нападения на Турецкую Республику.

Турецкий взгляд

Если судить по прошлогодним заявлениям , конечной целью операции также может стать создание военной базы у стратегически важной горы Метин на севере Иракского Курдистана. Анкара также обещает , что гражданские лица и культурно-историческое наследие региона не пострадают в ходе операции. На 19 апреля жертв среди мирного населения действительно не было зарегистрировано.

В идеале наши соседние страны (прежде всего Сирия и Ирак. — NEWS.ru) должны иметь возможность самостоятельно вытеснить террористические группы со своей территории, но поскольку, по всей видимости, они не в состоянии этого сделать, мы должны защитить наш народ, опираясь на право на самозащиту, закреплённое в 51-й статье Устава ООН, — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Похоже, турецкие войска вошли в Ирак надолго. Высокопоставленные генералы говорят, что военные действия будут продолжаться «до последнего террориста». Кроме того, сама Турция признаёт, что операция будет не из простых из-за гористой местности региона.

Эта операция не будет быстрой. Она займет недели, если не месяцы, — заявил бывший генерал турецкого генштаба Махмет Оккан.

Курды против курдов

В Иракском Курдистане помимо РПК существует и официальная власть, у которой достаточно неплохие отношения с Турцией. За два дня до операции президент Иракского Курдистана Масрура Барзани посетил Анкару. Исходя из этого, некоторые аналитики выдвигают другую, менее афишированную причину начала операции, согласно которой Турция стремится создать безопасный коридор, через который пройдут газопроводы курдской компании «Кар Энерджи». Трубопроводы должны уменьшить зависимость Турции от Ирана. Возможно, поэтому в прошлом месяце проиранские силы нанесли ракетный удар по дому главы компании «Кар Энерджи» в городе Эрбиль. Иран заявлял, что в доме находились оперативники Моссада, однако, судя по всему, Тегеран хотел таким образом намекнуть Турции о своем недовольстве.

Масрур Барзани Виталий Белоусов/РИА Новости

Правительство Иракского Курдистана не осуждает Турцию, а, наоборот, направляет своё раздражение на РПК, обвиняя их в том, что из-за них Анкара была вынуждена начать военные действия.

РПК принесла курдам лишь кучу проблем. Районы, где орудует РПК, никак не развиваются. Мы призываем все стороны решать проблемы между собой мирными средствами, а не превращать Курдистан в поле конфликтов и войн, — заявил представитель регионального правительства Иракского Курдистана Джутиар Адель в ходе выступления перед журналистами.

Поддержите или получите войну

Тем временем РПК не спешит сообщать о потерях, а вместо этого объявляет о решительных победах над врагом. Антитурецки настроенные курды сообщают в соцсетях, что не дают турецким военным передвигаться на вертолётах — стоит им снизиться, как «на них обрушивается весь гнев многострадального народа». РПК заявляли, что против них высылают один вертолёт за другим и в результате более чем 150 вертолётных нападений, курды убили как минимум 28 турецких солдат. Турецкая сторона в то же время официально сообщила о двух погибших.

Несмотря на заявления о победах, старший командир РПК Дурак Калкан выразил крайнее недовольство тем, что Ирак и местное курдское правительство никак ему не помогают. Он пригрозил, что в случае если они не окажут ему помощь, то бои сил РПК и турецких войск могут распространиться на всю территорию Иракского Курдистана.

Делайте что хотите, я занят

Решительный ответ Ирака на нарушение своего суверенитета ограничился словами президента страны Мустафы аль-Казими о «серьёзной озабоченности», а также вручением «жёстко сформированной ноты протеста» турецкому послу.

На защиту суверенитета Ирака вместо иракской армии выступила Лига арабских государств (ЛАГ), её генеральный секретарь Ахмад Абу аль-Гейт назвал действия Турции неприемлемыми.

Операция представляет собой неприемлемое и предосудительное нарушение суверенитета Ирака, которое нарушает международное право. Военные операции Турции на иракской территории ещё больше обостряют отношения между Турцией и Ираком, заявил генсек ЛАГ.

Тем временем иракская ветвь проиранской Хизбаллы заявила , что «мечта османского халифа» строится на желании Эрдогана «исполнить свои больные фантазии» и заполучить нефть и газ Ирака.

Между тем у Багдада началась своя война, не связанная с наступлением Турции. Незадолго до начала турецкой операции иракское правительство решило пойти по стопам бывшего президента США Джорджа Буша и начать глобальную войну по всей стране. Несколько дней назад двое солдат погибли при попытке демонтировать взрывчатое устройство, оставленное террористами ИГ*. Впрочем, нельзя сказать, что иракские военные не добиваются успехов. На севере страны был открыт полноценный фронт, где при поддержке авиации уничтожаются остатки бывшего «халифата». Борьба против боевиков ведётся не только в далёких сельских местностях, но и в городах. МВД Ирака также сообщило об аресте одного из боевиков ИГ, который был ответствен за финансовые транзакции группировки. Что интересно, антитеррористическая спецоперация Ирака выходит далеко за рамки борьбы с ИГ. Так, на юге страны была ликвидирована целая шиитская секта Махмуда аш-Шархи. Секта, хотя и была шиитской, боролась с почитанием могил святых и священных мест, уничтожая места поклонения, копируя тактику самых радикальных суннитов-салафитов вроде ИГ.

* «Исламское государство». Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.