Как погиб Пригожин на самом деле: последние новости о расследовании

Фото: NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что расследованием крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина занимается исключительно Следственный комитет РФ, о проведении международного расследования речи не идет. Что об этом известно?

Песков пояснил, что к расследованию катастрофы, которая произошла 23 августа в небе над Тверской областью, допущены только российские специалисты.

«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше, российское расследование, речь о международном аспекте идти не может. Рассматриваются разные версии случившегося, среди них преднамеренное злодеяние», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что СК РФ 27 августа подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что молекулярно-генетическая экспертиза доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку всех тех, кто был на борту.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Место крушения

Почему Бразилия хотела присоединиться к расследованию

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) обратился к российской стороне с предложением принять участие в изучении причин катастрофы бизнесджета Embraer Legacy 600. Самолет был произведен как раз в южноамериканской стране, сообщало агентство Reuters.

Глава CENIPA бригадный летчик Марсело Морено отметил, что если Москва все-таки согласится на международное расследование, то эксперты готовы участвовать в нем и в дистанционном формате.

«Они не обязаны [соглашаться на это расследование], им только рекомендуют это сделать. Но если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека», — подчеркнул он.

Согласно п. 13 правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), если происшествие произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы. На этот пункт в своем ответе и сослался Межгосударственный авиационный комитет России, который отказал в предоставлении информации о крушении, говорится в материале Reuters.

В публикации британского издания обратили внимание, что в настоящее время в эксплуатации находятся 802 самолета Embraer, которые построены на той же платформе, что и лайнер, на котором летал Евгений Пригожин.

Также сообщается, что CENIPA и производитель Embraer якобы хотят предотвратить будущие происшествия, но сталкиваются с трудностями при получении информации в ходе расследования крушения.

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Бизнесджет Embraer Legacy 600

Что в США говорят о решении России

Бывший американский следователь по авиакатастрофам Джефф Гуззетти утверждает, что если Москва не согласится принять помощь Бразилии, то «это верный признак того, что прозрачного расследования не будет», пишет Reuters.

По словам консультанта по авиационной безопасности США и бывшего следователя Джона Кокса, якобы такие действия России в отношении южноамериканской страны могут поставить под сомнения результаты всего расследования о крушении самолета.

Почему Европа ждет итогов расследования

В пресс-службе Европейской комиссии (ЕК) 28 августа заявили, что Евгения Пригожина могут исключить из санкционного списка, если смерть бизнесмена действительно подтвердится.

«Мы пристально следим за развитием событий, касающихся сообщений о смерти господина Пригожина и другого включенного в санкционный список лидера „Вагнера“ (Дмитрия Уткина. — NEWS.ru). До получения достоверного подтверждения их смерти Европейский совет проанализирует ситуацию и в надлежащее время внесет необходимые обновления», — отметили в ЕК.

В настоящее время представители Европейской комиссии оценивают и анализируют ситуацию вокруг Пригожина.

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