«Как под Курском»: во Франции объяснили бесполезность поставок танков Киеву Французский генерал Дари: западные танки на Украине уничтожат из-за перехвата инициативы

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Французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари в статье для газеты Le Figaro заявил, что поставки западных танков не помогут Украине, так как ВС РФ их уже ожидают. Военный эксперт пояснил, что танки могут стать решающим фактором на поле боя, когда они появляются «быстро, внезапно и в больших количествах». По его словам, российские военные ожидают поставки этой техники Киеву.

Танки дают существенное преимущество лишь тогда, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах. А вот когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей, — сказал Дари.

Он добавил, что 200 или 300 поставленных Украине танков не смогут значительно изменить соотношение сил. Дари также отметил, что поле боя становится «прозрачным» из-за масштабного применение беспилотников.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале заявил, что поставить Киеву танки Leopard согласились восемь стран: Германия, Польша, Нидерланды, Канада, Испания, Норвегия, Португалия и Дания.