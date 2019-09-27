Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку — об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько американских СМИ. Решение об уходе с поста было принято спустя несколько дней после публикации стенограммы разговора американского и украинского президентов, вызвавшего скандал в Вашингтоне. Отставка Волкера, в течение двух лет занимавшегося проблемой урегулирования ситуации в Донбассе, ставит под вопрос мирный процесс в регионе. News.ru побеседовал с экспертами, и их мнения разошлись.
Информация об отставке Волкера появилась всего через несколько часов после того, как в Комитете по иностранным делам Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) заявили о желании опросить его. Предмет будущего разговора — контакты между Вашингтоном и Киевом, а конкретно встреча адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Организовал её, согласно жалобе анонимного американского разведчика, именно Волкер. Целью же встречи было уговорить украинские власти возобновить расследование против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, потенциального конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.
Уход Волкера с поста стал уже второй крупной отставкой в Вашингтоне за этот месяц — после смещения с должности советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Бывший спецпредставитель США по Украине был одним из «ястребов» в американской политике, напомнил в разговоре с News.ru киевский политолог Кирилл Молчанов. И, по мнению эксперта, Волкер явно подыгрывал Петру Порошенко в стремлении последнего саботировать выполнение минских соглашений
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в свою очередь, также считает, что уход Волкера может открыть путь к мирному урегулированию в Донбассе.
Возможно, нынешняя отставка — признак надвигающейся «перезагрузки» по Украине. Сегодня все стороны готовы к этому больше, чем несколько лет назад, подчёркивает эксперт:
Отставка спецпредставителя на Украине вселяет осторожный оптимизм. На мой взгляд, и сменщик Волкера, и новый посол США могут оказаться людьми более умеренных взглядов, способными вести дипломатические, а не политтехнологические или информационные, игры.
Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с News.ru отметил, что предсказать последствия отставки Волкера непросто, поскольку непонятно, кто его сменит. Но, уверен аналитик, хуже ситуация не станет.
А директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности США Николай Злобин считает, что уход Волкера, скорее, негативно скажется на процессе мирного урегулирования в Донбассе.
В то же время, отметил эксперт, в американском внутриполитическом контексте эта отставка серьёзного значения не имеет — в Соединённых Штатах она даже не попала в основные утренние новости.