Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку — об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько американских СМИ. Решение об уходе с поста было принято спустя несколько дней после публикации стенограммы разговора американского и украинского президентов, вызвавшего скандал в Вашингтоне. Отставка Волкера, в течение двух лет занимавшегося проблемой урегулирования ситуации в Донбассе, ставит под вопрос мирный процесс в регионе. News.ru побеседовал с экспертами, и их мнения разошлись.

Информация об отставке Волкера появилась всего через несколько часов после того, как в Комитете по иностранным делам Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) заявили о желании опросить его. Предмет будущего разговора — контакты между Вашингтоном и Киевом, а конкретно встреча адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Организовал её, согласно жалобе анонимного американского разведчика, именно Волкер. Целью же встречи было уговорить украинские власти возобновить расследование против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, потенциального конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Уход Волкера с поста стал уже второй крупной отставкой в Вашингтоне за этот месяц — после смещения с должности советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Курт Волкер и Пётр Порошенко Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший спецпредставитель США по Украине был одним из «ястребов» в американской политике, напомнил в разговоре с News.ru киевский политолог Кирилл Молчанов. И, по мнению эксперта, Волкер явно подыгрывал Петру Порошенко в стремлении последнего саботировать выполнение минских соглашений

Он блокировал результативные переговоры по линии с Сурковым. Да и в целом, хотя Волкер и был назначен администрацией Трампа, он скорее гнул линию демократов в деле по так называемой коррупции с сыном Байдена. Его отставка может говорить о том, что возможны подвижки по Донбассу, ведь Трамп прямо сказал Зеленскому о прямых переговорах с Путиным. Пока же стоит подождать того, кем заменят Волкера. И будет ли вообще у США вообще новый спецпредставитель по Украине. Кирилл Молчанов политолог (Киев)

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в свою очередь, также считает, что уход Волкера может открыть путь к мирному урегулированию в Донбассе.

Последней каплей, приведшей к этой отставке, стала организация встречи Ермака и Джулиани. В целом же уход Волкера — логичный процесс, давно напрашивавшийся. Получив должность в 2017 году, он не достиг никакого прогресса в мирном урегулировании украинского кризиса. Более того, за это время он сделал множество разнонаправленных и подчас радикальных заявлений, которые производили впечатление либо какой-то его личной игры (или людей, за ним стоящих), либо результатом отсутствия дипломатического опыта. Но его слова, часто носившие откровенно антироссийский характер, привели к тому, что де-факто он потерял статус посла: в Москве с ним перестали общаться и договариваться. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Возможно, нынешняя отставка — признак надвигающейся «перезагрузки» по Украине. Сегодня все стороны готовы к этому больше, чем несколько лет назад, подчёркивает эксперт:

Отставка спецпредставителя на Украине вселяет осторожный оптимизм. На мой взгляд, и сменщик Волкера, и новый посол США могут оказаться людьми более умеренных взглядов, способными вести дипломатические, а не политтехнологические или информационные, игры.

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с News.ru отметил, что предсказать последствия отставки Волкера непросто, поскольку непонятно, кто его сменит. Но, уверен аналитик, хуже ситуация не станет.

Волкер занимал абсолютно бескомпромиссную позицию относительно диалога с Москвой. Последним из подобных эпизодов была ситуация, когда украинский министр иностранных дел Пристайко под давлением американского спецпредставителя отказался от «формулы Штайнмайера». И влияние Волкера сохранялось до последнего момента. Так что его уход — это плюс для потенциальных переговоров. И, хотя я сам настроен скептически, какая-то надежда на продвижение «формулы Штайнмайера» появляется. Михаил Погребинский директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

А директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности США Николай Злобин считает, что уход Волкера, скорее, негативно скажется на процессе мирного урегулирования в Донбассе.

Волкер был достаточно адекватным, разбирающимся в ситуации человеком, понимающим позиции и России, и Украины, и самопровозглашённых республик. Поэтому сейчас мирный процесс в Донбассе может затормозиться. Уход Волкера с поста — определённая потеря и для Москвы, для российской команды, наладившей с ним рабочие контакты. Николай Злобин директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности США

В то же время, отметил эксперт, в американском внутриполитическом контексте эта отставка серьёзного значения не имеет — в Соединённых Штатах она даже не попала в основные утренние новости.