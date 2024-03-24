Как НАТО уничтожало Югославию: 25 лет «гуманитарным бомбардировкам»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Бомбардировки НАТО Югославии в рамках операции «Союзная сила» начались 24 марта 1999 года и продлились 78 дней — до 10 июня того же года. После их завершения, подписав Кумановское соглашение, Белград, по сути, капитулировал. Югославская армия покинула автономный край Косово. Следом за армией ушли и большинство сербов, живших в крае. Стать беженцами были вынуждены более 180 тысяч человек неалбанского происхождения.

Из-за бомбардировок Североатлантического альянса сильно пострадала инфраструктура Югославии. Было повреждено более 25 тысяч зданий и построек по всей стране. В ходе «гуманитарных бомбардировок», как назвал операцию тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел, ущерб был нанесен 69 школам, 39 больницам и поликлиникам.

В атаках по Югославии приняла участие боевая авиация из 12 стран НАТО — в основном, из США и Великобритании, но также Дании, Португалии и других. Хотя воздушные удары приходились в основном по объектам инфраструктуры, страдали и мирные жители — по разным оценкам, от 1500 до 5700 человек погибли. Огромный дипломатический скандал, после которого президенту США Биллу Клинтону пришлось публично извиняться, вызвал ракетный удар 7 мая 1999 года, в ходе которого по ошибке было разрушено здание посольства КНР в Белграде. Более подробно о бомбардировках НАТО — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru