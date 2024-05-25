Как минимум три альпиниста могли погибнуть на Эвересте

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В конце сезона восхождений на Эверест в Непале погибли по меньшей мере три человека, передает NBC News. Отмечается, что среди погибших числятся старший менеджер по работе с клиентами в африканском банке KCB Group Черуйот Кируи, совладелец английского тренажерного зала Wakefield CrossFit Дэниел Пол Патерсон и гид из Гималаев Пастенджи Шерпа.

Канал пишет, что тело Кируи было найдено в лагере на Эвересте. Представитель правительства в лагере Хим Лал Гаутам сообщил, что пока неизвестно, когда тело будет извлечено из-за низкого уровня кислорода на такой высоте. В KCB Group говорят, что мужчина умер «во время восхождения» на гору.

Двое других альпинистов — Патерсон и Шерпа — предположительно погибли после того, как достигли вершины во вторник, 21 мая. Согласно данным телеканала, они пропали после обрушения карниза в районе Хиллари Степ. Их тела так и не были найдены. Смерть Патерсона и Пастенджи Шерпы не была подтверждена официальными лицами.

Ранее в горах Киргизии нашли тело российского альпиниста, который пропал 16 февраля при восхождении на вершину. Известно, что россиянин решил вернуться на базу спустя четыре дня после начала маршрута из-за плохих погодных условий, а потом перестал выходить на связь. Предполагается, что альпинист погиб при камнепаде во время спуска.