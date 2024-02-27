Фермеры довели Макрона: Франция думает отправить солдат на Украину

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Фермерские протесты во Франции

На спешно собранной в Париже конференции двадцати европейских политиков в поддержку Украины президент Франции вдруг заговорил о немыслимом. Призвал обсудить вопрос возможности ввода сухопутных сил НАТО на Украину, поскольку «нельзя допустить, чтобы Россия победила!» Да, он оговорился, что, мол, пока такой вариант развития событий в Европе не встречает общей поддержки. Но его фраза звучит крайне зловеще. Идея вброшена, а значит, ее будут обсуждать. Пресловутое «Окно Овертона» открыто.

Макрон идет ва-банк

Уже не раз было отмечено, что на фоне внутренних французских проблем Эммануэль Макрон пытается выступать крупным деятелем международного масштаба, претендующим на континентальное лидерство. Особенно выходца из недр финансовой империи Ротшильдов всегда волновали военно-политические проблемы.

Он активно ратовал за создание собственной европейской обороны и местной системы ПВО. После начала СВО пытался быть большим реваншистом, чем американские хозяева. А ныне на фоне некоторого ослабления американской поддержки Киева вообще решил «поиграть мускулами», втягивая Европу, возможно, в самый серьезный кризис в ее новейшей истории.

Думается, Макрон прекрасно понимал, что реакция на его инициативу будет резкой в самой Франции («безответственное безумство») и более чем сдержанной в рядах натовских лидеров.

Тем не менее он добился того, что созванная по его инициативе конференция, что называется, прозвучала. Притом что, как отметил словацкий премьер Фицо, в Париже не было сказано ни единого слова о мире. То есть курс на обострение подтвержден коллективно, а Макрон закрепит за собой титул проамериканского фаворита. Или, как уже шутят, любимой жены Джо Байдена.

Фото: Cliff Owen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден и Эммануэль Макрон

Натовцы уже там

Присутствие натовских советников и технических специалистов на Украине никогда не было большой тайной. Более того, чем сложнее поступающая в ВСУ западная техника, тем больше таких советников там обосновывалось. Считается, что у пультов управления комплексами Patriot и других систем ПВО постоянно дежурят американцы, британцы и немцы. А Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит как раз по инициативе английских советников.

Массовая гибель французских военнослужащих в результате удара нашего «Искандера» по цели в Харькове никак не повлияла на готовность Парижа прервать поток наемников-французов, отрыто вербуемых посольством Украины. Более того, были прямые доказательство присутствия на Днепре и боевиков Иностранного легиона, самого боеспособного французского подразделения. Так что все, как в известном анекдоте: «Надо позвонить и объявить, что переходим на легальное положение».

Вот только после таких слов Макрона и Москва может объявить массированное присутствие натовских военнослужащих на Украине прямым объявлением войны со стороны ряда европейских стран. Притом что не секрет: у натовцев, за исключением США и Турции, фактически нет боеспособных и массовых сухопутных армий.

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Российский ядерный щит

Заявление Макрона вряд ли способно напугать российское руководство, но вполне может ужесточить войну нервов в Европе. Понятно, что основой нашей обороноспособности остаются стратегические ядерные силы.

Помните слова нашего президента, что в случае ядерной войны «мы станем мучениками, а они сдохнут». В этой связи некоторые наши светлые умы предлагают ненавязчиво напомнить Западу о наших мощных арсеналах. А то, мол, там просто перестали верить в нашу решимость нажать «красную кнопку» перед лицом угрозы независимости и территориальной целостности.

Но фраза Макрона, пусть и в более мягкой форме, даст повод к обсуждению вероятности, например, ввода некоторых сил не под эгидой НАТО, а в качестве частной инициативы ряда стран. Скажем, для фиксации договоренностей о замораживании конфликта. А то, что некоторые страны просто бредят идеей ввести свою армию на Западную Украину, — не секрет.

Но тут, как говорится, мечтать не вредно. Надо только в полной мере оценивать степень возможной ответственности.

Читайте также:

Блинкен призвал отказаться от «жен» и «сыновей». Вы готовы стать биомассой?

«Мастер и Маргарита»: почему Иешуа и Ершалаим вместо Иисуса и Иерусалима?

Надеждин сбежал из России? Он не спешит в сакральные жертвы

Россия победила в «банановой войне»: Эквадор пошел на уступки