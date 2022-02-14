Как из Байдена лепят нобелевского лауреата

Два последних месяца западная пропагандистская машина работает на нагнетание напряжённости вокруг Украины. Всё в деталях напоминает знаменитый голливудский блокбастер «Хвост крутит собакой», не хватает только сделанных на фоне декораций разрушенной сцены со спрятавшейся девочкой и запущенной во все эфиры песенки о старом башмаке. А так всё в наличии: многочисленные космические снимки готовых к манёврам российских вооружённых сил, десятки продуманных за наш Генштаб вариантов наступления на Украину, клятва тамошнего генерала рвать русских голыми руками, данная в узком кругу английским журналистам, и многое другое. Всё то, что создаёт атмосферу гнетущего ожидания — неизбежного и трагичного. Да ещё с неясными последствиями для всего маленького общеевропейского дома.

Первоначально считалось, что всё это — заказ Владимира Зеленского, который под такую сурдинку планировал расчистить для себя электоральное поле от потенциальных соперников на следующих выборах, а заодно перераспределить коммерческие ресурсы. К тому же весна обещает быть на Украине как никогда трудной, а военная истерия как бы отвлекает от плохого грядущим, куда более ужасным.

Но вряд ли одному Зеленскому было бы по силам заказать такую масштабную кампанию. Другое дело — его старший товарищ — Джо Байден, у которого также проблем невпроворот. И небывалая для США инфляция, и всё более изощрённые расовые проблемы, и окопавшийся в тылу неутомимый Дональд Трамп, всё ещё мнящий себя президентом. И не стоит говорить уже о досадных старческих оговорках и ошибках.

И тут уж точно не помешал бы какой-нибудь качественный международный прорыв. Ценою не меньше, чем Нобелевская премия мира. А что? Джимми Картер её получил. Притом что ближневосточные проблемы не стали менее запутанными. Вице-президент в администрации Клинтона Альберт Гор стал лауреатом просто за общие разговоры о планетарном потеплении. А уж Бараку Обаме премию вручили авансом за грядущее миротворчество, которое выразилось в нападении на Ливию и в продолжении войн в Ираке и Афганистане.

Джо Байден Ron Sachs / CNP /MediaPunch/Global Look Press

Теперь, видимо, пришла очередь спящего Джо, который явно встрепенулся, примиряя на себя мундир миротворца. Действительно, это в восприятии Москвы санкции — очевидное и мало мотивированное нарушение основ международного порядка. Для примерных приверженцев глобальной демократии это средство традиционного принуждения к миру. А декларируемые обещания их ввести — это уже и не угрозы вовсе, а миротворческие сигналы. Основа для конструктивных переговоров. Причём основания для таких шагов определяются в зависимости от соотношения сил в конгрессе. На чём ещё достигнуть консенсуса, как не на «российской угрозе», буквально сочащейся уже даже из TikTok?

А потому легко читается, почему накануне им же выдуманной даты российского нападения на Украину сам Байден настаивает на срочном телефоном разговоре с Владимиром Путиным. И — о чудо! — вторжение действительно не состоится.

И можно даже не сомневаться, что когда искусственно нагнетаемые тучи на российско-украинской границе развеются, многочисленные соросовские НКО наперегонки побегут к Джо Байдену с венками миротворцев. А сам он будет объявлен «голубем мира», несущим оливковую ветвь, с последующим присуждением Нобелевской премии за спасение плодов демократии и предотвращение страшной военной катастрофы. Не исключено, что для пущего эффекта кое-какие силы, что нынче перебрасываются в Старый Свет, будут ради экономии возвращены за океан.

Так что референтам Белого дома пора задуматься о нобелевской лекции для шефа. За оставшееся время Байден как раз сможет её выучить.

Польский сейм, в свою очередь, прямо маху дал, опрометчиво поддержав на Нобель-2022 кандидатуру бывшего уголовника, а ныне крымско-татарского активиста Мустафы Джемилева. Поспешили, не оценили всю сложность глобальной конъюнктуры. Ну ничего, из Вашингтона поправят...