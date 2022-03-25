Как Байден чижика съел

«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел». Эту фразу из знаменитой сказки нашего сатирика можно было бы поставить в качестве эпиграфа к трансатлантическому вояжу американского президента. Похожий на позднего Леонида Брежнева, с трудом спускающийся по трапу своего борта № 1 Байден прилетел в Европу строить новый чудный мир с неизменным американским лидерством. Ему явно было уже недостаточно по контрасту с политикой Дональда Трампа демонстрировать своё единение с европейскими сателлитами.

Но вот беда: с его прошлого визита в Старый Свет мир разительно поменялся. Главное, была разрушена монополия на применение силы ради «принуждения к миру». Исчезла долгие годы подпитываемая иллюзия, что без верховной воли Вашингтона в этом мире ни один волос не упадёт. Союзники испытали приступ когнитивного диссонанса: вроде бы Вашингтон все ещё сияет на холме, но события глобального масштаба уже не контролирует. Да к тому же заставляет платить за разбитые горшки, скромно именуемые налогом имени Путина, своих союзников.

Более того, все новые меры принуждения России к повиновению стали напоминать конвульсии. Хорошо, не получили европейцы согласия залётного властелина на покупку российских углеводородов за рубли. Что дальше? Россия поставляет в Старый Свет примерно 150 млрд кубов газа. Недавно специальная еэсовская комиссия, зарядившись изрядной долей оптимизма, пришла к заключению, что при самом благоприятном стечении обстоятельств они не смогут заместить треть поставляемого российского газа. И даже такой баланс достижим не сегодня, а через несколько лет логистических усилий и переговоров в разных уголках планеты.

Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Понятно, что во всём виноват Путин (так считают в ЕС. — NEWS.ru). А что сейчас делать? Ждать американского сжиженного газа, но ведь в своё время идея трансатлантического торгово-экономического партнёрства провалилась по той причине, что американцы не смогли убедительно гарантировать массированные поставки в Европу своего голубого топлива. И теперь по ряду выкладок добыча сланцевого газа достигла за океаном своего пика.

Или провозглашённый Байденом запрет на сделки с российским золотом. Брокеры лондонской биржи драгоценных металлов застыли в недоумении. Наоборот, на Западе несколько лет с явным беспокойством наблюдали за усилиями российских властей по изменению структуры золотовалютных резервов с упором на накопление драгоценных металлов. А когда не так давно из страны вывезли эквивалент добычи золота за 2021 год, уже наши эксперты забили тревогу, увидев в этом некий теневой заговор против российских интересов.

Да и в голосе Байдена всё меньше металла. Захотел изгнать Россию из состава G20, но столкнувшись с оппозицией других, незападных стран, решил сделать хорошую мину при посредственной игре и в качестве некоей компенсации предложил пригласить на заседания делегацию от Украины. Зачем? Чтобы плакальщики из Незалежной получили новую трибуну?

Владимиру Зеленскому, требовавшему от старших товарищей предоставить ему один процент их арсеналов танков и самолётов, вообще предложено самому вместе с украинским народом решать, готовы ли они на территориальные и прочие уступки. Не исключено, что Зеленский окончательно погрузился в прострацию. А тут ещё сам глава «вашингтонского обкома» отметил, что в Вирджинии «тоже» появились «фашисты со свастиками и флагами». Оговорка по Фрейду?

А сам Байден, когда говорил, что санкции бумерангом заденут и Европу, и Соединённые Штаты Америки, даже почесал в затылке, повторив раз десять о необходимости единства. Видимо, этот аспект взаимоотношений с союзниками его сильно беспокоит.

Так что классики всегда современны. Как спел бы Владимир Высоцкий, «куда там Достоевскому с записками известными...».