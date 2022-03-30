Кадыров рассказал об успешном процессе ликвидации украинских нацбатальонов

В Мариуполе успешно продолжается ликвидация разрозненных вооружённых боевиков украинских нацбатальонов, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, чеченские силовики в ходе наступательной операции в оперативном порядке обнаруживают позиции противника. Он также отметил, что приказы главного командования выполняются на высшем уровне.

Значительные успехи в бесчисленных спецоперациях по захвату и уничтожению членов бандформирований — явный показатель высокой боеспособности и эффективности, — отметил глава Чечни.

Он подчеркнул, что в некоторых домах по-прежнему есть мирные жители и бандеровцы этим пользуются, выбирая такие участки для ведения боя. По его словам, такие действия украинских боевиков усложняют задачу российских войск по зачистке ответственных участков, так как ВС РФ пытается избежать потерь среди мирных граждан.

Кадыров объяснил, что многолетний опыт чеченских силовиков позволяет выполнять такие задачи оперативно и качественно.

Ранее глава Чечни написал в своём Telegram-канале, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил. Он отметил, что российские войска проделали колоссальную работу по освобождению города, и позднее добавил, что военную спецоперацию на Украине «нельзя останавливать, необходимо довести начатое до конца» и взять Киев.