Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения, которые принимают участие в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» восточную часть города. Весь Левобережный район Мариуполя «очистили от банд», отметил он в Telegram.

Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделённый от остальных промышленной зоной «Азовстали». Над последним освобождённым здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, — рассказал Кадыров.

Он добавил, что освобождены жилые кварталы, в которых проживали более 100 тысяч человек. Чеченские подразделения теперь будут освобождать другие районы города, указал Кадыров.

Ранее стало известно, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил: Россия станет восстанавливать Мариуполь. В ходе общения с жителями Донбасса, которые находятся в пункте временного размещения в посёлке Володарское в ДНР, он отметил, что строители в городе появятся после окончания спецоперации.