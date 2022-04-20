«Выдавили нацистскую погань»: Кадыров заявил об освобождении Рубежного

Жители города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи

Город Рубежное в Луганской Народной Республики перешёл под окончательный контроль российских войск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. По его словам, в боевых действиях по освобождению населённого пункта приняли участие бойцы учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР.

Выдавили нацистскую погань с территории города. Заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев водрузил наше знамя при въезде в город. Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного, — заявил Кадыров.

Кадыров добавил, что чеченские силовики крепко основались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей.

Ранее Кадыров опубликовал видео на своей странице в Telegram, где показал работу чеченских военных подразделений в Мариуполе. Глава Чечни указал на то, что подразделение «Борец» под командованием Султана Рашаева успешно выполняет поставленные задачи. Кадыров похвалил бойцов и пожелал успеха военнослужащим.