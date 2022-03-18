Кадыров заявил о взятии под контроль ВС РФ города в Луганской области

Бойцы чеченских подразделений ВС РФ взяли под контроль город Рубежное Луганской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Очередной населённый пункт освобождён от бандеровской хунты! На этот раз чеченские бойцы ликвидировали угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Как и подобает трусливым шавкам, остатки нациков спешно покинули зону контроля наших бойцов, — написал Кадыров.

Он также добавил, что местные жители встречают представителей Вооружённых сил РФ «добрый словом».

Наших ребят воодушевляют слова благодарности от жителей освобождённых территорий, — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что на Украину прибыл добровольческий батальон для борьбы с националистами. По его словам, люди рвутся в бой и хотят как можно скорее оказаться в гуще событий. Глава Чечни подчеркнул, что не устаёт восхищаться героизмом и мужеством «наших ребят, их неукротимым желанием сражаться бок о бок со своими братьями в интересах Родины».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.